Atuações do Cruzeiro contra o Grêmio: Kaio Jorge é cabuloso!

MATHEUS PEREIRA - Garçom, atuou de fraque e gravata borboleta. Ágil, tabelou com Kaio Jorge para deixá-lo na cara do gol no 1 a 0. Depois, ainda colocou a pelota na cabeça do centroavante no 3 a 0. O maestro. Mas foi além. Marcou as saídas de bola do Tricolor e não desistiu de nenhuma jogada. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Bolasie - NOTA: 9,0 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro