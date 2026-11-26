O cabeleireiro e especialista em beleza Tom Hannemann, integrante da equipe "EXPERTS Circle", explica que a coloração permanente e o tonalizante agem de formas distintas. Na tintura oxidativa clássica, os precursores de cor se transformam em moléculas maiores dentro do fio na presença de um oxidante, modificando quimicamente a estrutura capilar. Quanto maior o clareamento, mais fortes são as substâncias e as concentrações do oxidante.

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A tintura oxidativa sempre interfere na estrutura do fio, embora produtos modernos sejam mais suaves em aplicações profissionais. O tonalizante funciona de maneira diferente: pigmentos prontos se depositam na superfície e nas camadas externas do cabelo, sem clarear a cor natural. Esses produtos costumam ser mais suaves, embora existam versões que também exigem oxidante.

Frequência ideal e aplicação correta

Não existe uma regra única para o intervalo entre os procedimentos. A periodicidade varia conforme a técnica escolhida, a saúde dos fios e a área tratada. No caso da coloração permanente, o retoque da raiz costuma ocorrer a cada quatro a seis semanas, aplicando o produto apenas na parte crescida.

Pintar todo o comprimento em cada aplicação acumula danos químicos. Hannemann recomenda cautela redobrada com o clareamento, processo que remove pigmentos e compromete fortemente a estrutura capilar. Por essa razão, mechas já descoloridas não devem passar pelo mesmo procedimento repetidas vezes. Já os tonalizantes diretos, por serem mais suaves, permitem aplicações mais frequentes, desde que observadas as recomendações do fabricante.

Cuidados com o couro cabeludo e alergias

O processo químico também afeta a pele, podendo gerar alergias de contato inclusive com tinturas sem amônia, mesmo após anos de uso seguro. Sensações intensas de queimação, coceira ou dor funcionam como alertas imediatos. Caso ocorram, a aplicação deve ser interrompida na hora, com enxágue completo do produto. Testes de tolerância não garantem eficácia total, e pessoas com histórico alérgico devem consultar um dermatologista.

A ausência de amônia garante apenas um odor mais suave, mas não torna o produto automaticamente inofensivo, pois outras substâncias alcalinas costumam substituí-la. Fórmulas botânicas e henna atuam sem oxidação, mas não clareiam os fios e também podem causar alergias.

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Técnicas como mechas e balayage diminuem o contato direto da química com a pele, reduzindo irritações. Hannemann ressalta que tonalizantes ou serviços de glossing frequentemente substituem a tinta permanente com sucesso, bastando concentrar a coloração apenas na raiz para preservar as partes já tratadas.