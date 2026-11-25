Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Andar sempre com as unhas feitas é algo considerado imprescindível para muitas pessoas. Apesar disso, quem cultiva esse hábito sabe perfeitamente que pode ser um grande desafio encontrar novas ideias de cores ou estilos inovadores de nail art todos os meses.

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O mês de dezembro já está aí à porta e traz consigo a chegada de diversas festas. Diante desse cenário festivo, não há melhor altura no ano para acrescentar um pouco de brilho às unhas. Uma nova tendência promete dar ainda mais luminosidade ao mês e se transformar na grande favorita do período.

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O twist na clássica manicure francesa

Imagens e vídeos que circulam pelas redes sociais apresentam essa novidade fácil de recriar: as glitter french nails. A proposta promete conquistar quem é fã da clássica francesinha, mas já se encontra um pouco farta de utilizar sempre o mesmo estilo em todas as ocasiões.

A recomendação atual convida a esquecer a versão tradicional para apostar em um twist criativo. A mudança renova o formato sem perder a elegância que tanto caracteriza o modelo clássico, mantendo as mãos delicadas e refinadas.

Como o próprio nome indica, a tendência reinventa a francesinha ao substituir as clássicas pontas brancas por apontamentos de glitter. Essa intervenção garante um toque de brilho extra que deixa as unhas muito mais divertidas, combinando na perfeição com o clima de celebração da época festiva.

Formas de adaptar ao estilo pessoal

O melhor dessa proposta decorativa é que existem opções para todos os gostos, permitindo adaptar a novidade ao estilo de cada pessoa: