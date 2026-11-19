Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O cuidado capilar no Japão funciona como um ritual focado na saúde do couro cabeludo. De acordo com a engenheira química Vanessa Ojeda, criadora da marca Ki.Sui, a filosofia japonesa prioriza o minimalismo, o respeito à natureza e a prevenção de danos, tratando a raiz com a mesma atenção dedicada à pele do rosto.

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Diferente do hábito comum de ver a lavagem apenas como uma limpeza básica, o método japonês valoriza a preparação. O processo começa ao molhar os fios com água morna, entre 35 e 38 graus, temperatura suficiente para retirar a sujeira sem desidratar o couro cabeludo ou remover lipídios protetores. O enxágue com água gelada não é necessário para trazer brilho.

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Massagem e aplicação correta do xampu

A aplicação exige técnica: o produto deve ser emulsionado nas mãos e distribuído na cabeça. A higienização é realizada apenas com a ponta dos dedos, em movimentos circulares da nuca até o topo, sem usar as unhas. Esse gesto estimula temporariamente a circulação superficial e limpa profundamente.

Não é preciso esfregar o comprimento. A espuma deve apenas escorrer de modo suave da raiz até as pontas, seguindo a direção da cutícula. Uma única lavagem basta se a região estiver limpa, recomendando-se uma segunda aplicação apenas para excesso de oleosidade ou acúmulo de cosméticos.

Fórmulas modernas unem essa tradição à ciência através de ingredientes como proteína de arroz, já que não há comprovação de que a água de arroz caseira fortaleça os fios.

Secagem cuidadosa contra quebra e frizz

Após a lavagem, a toalha deve apenas pressionar o cabelo suavemente para absorver a água, sem esfregar ou torcer, movimentos que causam atrito, quebra e frizz. Dormir com fios úmidos é desaconselhado, já que a umidade prolongada fragiliza a fibra e estimula micro-organismos causadores de caspa e coceira.

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O secador deve ser acompanhado por protetor térmico, utilizando ar morno a uma distância de 15 a 20 centímetros da cabeça, com movimentos contínuos da raiz até as pontas para selar a fibra capilar.