Estilo 'Off Campus': do esportivo ao ousado, como adaptar os looks

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A série de livros “Off Campus”, de Elle Kennedy, se tornou referência de estilo para quem busca produções casuais e confortáveis. Com peças esportivas, jeans e moletons, os protagonistas inspiram combinações fáceis de reproduzir e adequadas para diferentes ocasiões.

As produções trazem um universo universitário com personagens marcantes, que conquistaram milhões de leitores. O visual de cada um reflete suas personalidades, indo do esportivo ao despojado.

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Garrett Graham

O típico atleta universitário, Garrett Graham, adota um estilo que combina o casual e o esportivo. O capitão do time de hóquei da Briar University aposta em um visual despreocupado, com camisetas lisas, jaquetas college e bomber, além de calças cargo.

Garrett Graham, da série "Off Campus", exemplifica o estilo casual e esportivo de "golden boy" com sua jaqueta bomber. Amazon Prime

Peças de moletom e regatas também fazem parte de seu guarda-roupa. A estética reflete o arquétipo do “golden boy”, com produções práticas e sem excessos. Tênis esportivos e um penteado bagunçado completam o visual.

Hannah Wells

Com uma estética mais clean, Hannah Wells prefere combinações básicas, como jeans skinny, moletons e regatas em tons neutros. Seu estilo romântico aparece de forma sutil, equilibrando conforto e delicadeza.

Hannah Wells exibe seu estilo clean e confortável, com combinações básicas e peças de tricô e jeans, como descrito na série "Off Campus". Amazon Prime

A personagem usa peças de tricô, jaquetas jeans e botas de cano curto para compor looks práticos. Na maquiagem, a proposta é natural: pele leve, acabamento iluminado, máscara de cílios e tons rosados nos lábios e bochechas.

Dean Di Laurentis

Com uma estética de ‘playboy’ universitário, Dean se veste de forma mais chamativa. O zagueiro de Briar costuma usar calças jeans e camisetas ajustadas ao corpo, valorizando sua confiança e carisma.

O visual de Dean Di Laurentis, de "Off Campus", que reflete a estética de playboy universitário e seu lado esportivo. Amazon Prime

O personagem também investe em jaquetas de couro e camisas abertas sobrepostas. A combinação de itens casuais com uma atitude estilosa faz dele um dos personagens mais fashionistas da série.

Allie Hayes

Diferente da melhor amiga, Allie apresenta um estilo sensual e ousado, com muitos acessórios e roupas marcantes. A “It Girl”, como é chamada pelos fãs, aposta em peças de renda, modelagens estruturadas e referências dos anos 2000.

Allie Hayes exibe seu estilo ousado e marcante, com referências dos anos 2000, como a 'It Girl' da série 'Off Campus'. Amazon Prime

Ela completa suas produções com botas de salto e argolas maxi. Sua beleza também é marcante, com efeito de blush nas bochechas e lábios sempre corados, reforçando uma imagem confiante e feminina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.