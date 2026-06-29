Gretchen troca PMMA por peptídeos e dita tendência na estética

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A decisão de Gretchen de remover o PMMA dos lábios e investir em tratamentos para regeneração da pele iniciou um debate sobre as novas tendências da estética. A artista revelou que tem utilizado o peptídeo GHK-Cu e, por enquanto, desistiu de um lifting facial cirúrgico.

Esse movimento acompanha uma mudança no comportamento de pacientes, que deixam de buscar volumes exagerados para priorizar a naturalidade e a qualidade da pele. Segundo a médica especialista em estética, Dra. Fernanda Nichelle, o interesse por estratégias que estimulam o envelhecimento saudável cresceu.

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"O paciente de hoje quer um rosto que pareça saudável, descansado e compatível com a sua idade", afirma a médica. "A estética deixou de ser uma corrida por volume e passou a valorizar estrutura, qualidade da pele e estímulo biológico."

A remoção do PMMA

Dra. Fernanda explica que a remoção do PMMA é indicada apenas em situações específicas e deve ser feita por profissionais experientes. Diferente do ácido hialurônico, o PMMA é um preenchedor permanente que não pode ser dissolvido.

O material se integra aos tecidos do corpo, tornando o procedimento de remoção complexo. Por isso, cada caso exige uma avaliação criteriosa, considerando sintomas, alterações estéticas e possíveis complicações.

O que são os peptídeos

Substâncias bioestimuladoras e peptídeos ganham espaço por atuarem na regeneração dos tecidos. O GHK-Cu, citado por Gretchen, é um dos mais estudados. "Os peptídeos funcionam como pequenos mensageiros biológicos", detalha a especialista.

Eles sinalizam para as células processos de reparação, renovação e produção de proteínas como o colágeno. Estudos apontam que o GHK-Cu apresenta resultados promissores na cicatrização e na redução de processos inflamatórios ligados ao envelhecimento.

Apesar da popularidade, Fernanda ressalta que essas moléculas não são soluções milagrosas. "Eles são ferramentas que podem potencializar os resultados quando existe indicação clínica, acompanhamento médico e associação com hábitos saudáveis."

Para a especialista, a nova fase da estética é a da regeneração. "O foco deixou de ser transformar rostos e passou a preservar identidade, estimular a saúde da pele e envelhecer com naturalidade. Esse é um caminho muito mais seguro, elegante e sustentável a longo prazo."

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.