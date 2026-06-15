Peptídeos ampliam espaço na dermatologia com foco em regeneração e qualidade da pele

O interesse por tratamentos voltados à qualidade da pele tem levado dermatologistas a incorporar novos ativos em protocolos de cuidado e prevenção do envelhecimento cutâneo. Entre eles, os peptídeos vêm ganhando destaque em pesquisas e formulações utilizadas na dermatologia e na cosmetologia.

Formados por cadeias curtas de aminoácidos, os peptídeos atuam como sinalizadores biológicos capazes de estimular mecanismos naturais do organismo. Na pele, estão associados a processos como produção de colágeno e elastina, renovação celular, hidratação e regeneração tecidual. Apesar da crescente visibilidade do tema nos últimos anos, essas moléculas já são utilizadas há décadas em diferentes áreas da saúde, incluindo suplementos à base de peptídeos de colágeno.

O avanço das pesquisas e das tecnologias de formulação tem ampliado as possibilidades de aplicação desses ativos. Compostos como o GHK-Cu passaram a integrar produtos cosméticos comercializados em diversos países, despertando interesse de pesquisadores e profissionais da área dermatológica. Especialistas observam que os estudos ainda estão em expansão, especialmente em relação ao potencial regenerativo e às aplicações futuras dessas moléculas.

Entre os resultados avaliados em protocolos dermatológicos estão melhora da hidratação, elasticidade, firmeza e uniformidade da pele, além do auxílio no tratamento de linhas finas e no cuidado capilar. A possibilidade de associação com outros procedimentos também contribui para o interesse crescente por esses ativos.

Outro fator que impulsiona o uso dos peptídeos é o desenvolvimento de sistemas de entrega mais eficientes. Tecnologias como nanotecnologia, lipossomas e mecanismos de liberação controlada buscam aumentar a estabilidade dos ativos e favorecer sua absorção pela pele.

Segundo a dermatologista Dra. Priscila Chaves, da Clínica Vita E Pelle, a procura por tratamentos voltados à saúde da pele tem crescido nos consultórios.

"Observamos pacientes cada vez mais interessados em estratégias que priorizem qualidade da pele, prevenção e manutenção dos resultados ao longo do tempo. Os peptídeos passaram a fazer parte dessa discussão porque atuam em mecanismos biológicos relacionados à regeneração cutânea e podem ser incorporados de forma individualizada aos protocolos dermatológicos", explica.

A especialista destaca que a indicação de qualquer tratamento deve considerar avaliação médica individual, levando em conta características da pele, histórico clínico e objetivos de cada paciente.

Com novos estudos em andamento e avanços nas tecnologias de aplicação, os peptídeos seguem entre os temas que vêm despertando atenção da comunidade científica e dos profissionais que atuam na área da dermatologia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

@drapriscilachaves.dermato