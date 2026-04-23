Dia das Mães: 6 ideias de presentes criativos para fugir do comum

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Dia das Mães de 2026 se aproxima e, com ele, a tradicional busca pelo presente ideal. Para quem deseja fugir do comum e ir além das flores ou eletrodomésticos, encontrar uma opção que realmente surpreenda pode parecer um desafio. A boa notícia é que com um pouco de criatividade é possível demonstrar carinho de forma única e memorável.

Apostar em experiências ou em itens que carregam um significado especial é o caminho para acertar em cheio. A ideia é focar nos gostos, hobbies e na personalidade de cada mãe, transformando o presente em uma verdadeira homenagem. Pensando nisso, preparamos uma lista com sugestões que fogem do óbvio.

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Ideias criativas de presente para o Dia das Mães

1. Experiências memoráveis

Troque um produto por uma lembrança. Um dia em um spa, uma aula de culinária sobre um tema que ela goste ou ingressos para um show ou peça de teatro são ótimas opções. Se o orçamento permitir, uma pequena viagem de fim de semana pode criar memórias inesquecíveis.

2. Assinaturas personalizadas

O presente pode durar o ano todo. Clubes de assinatura de vinhos, cafés especiais, livros ou até de queijos entregam uma novidade em casa todo mês. É uma forma de manter a surpresa viva por muito mais tempo.

3. Itens com valor afetivo

A personalização demonstra cuidado e atenção. Um mapa estelar do dia do nascimento dela ou do seu, uma joia com a pedra do mês de nascimento dos filhos ou um álbum de fotos profissionalmente montado contando a história da família são presentes que emocionam.

4. Tecnologia para hobbies

Se sua mãe adora ler, um leitor de livros digitais pode ser o presente perfeito. Para as que amam jardinagem, uma horta inteligente e automatizada é uma novidade interessante. O segredo é conectar a tecnologia a uma paixão que ela já possui.

5. Um curso ou workshop

Investir no desenvolvimento pessoal dela é uma grande prova de amor. Pode ser um curso de fotografia, um workshop de cerâmica, aulas de um novo idioma ou qualquer outra atividade que ela sempre quis aprender, mas nunca teve tempo.

6. Kit de autocuidado temático

Monte uma caixa personalizada com produtos que ela realmente vai usar. Se ela gosta de chás, crie um kit com diferentes infusões, uma caneca bonita e um infusor. Se prefere cuidados com a pele, selecione itens de qualidade e monte um spa em casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.