Evento celebra 20 anos do Museu de Artes e Ofícios com ode ao fazer manual

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em um mundo regido por algoritmos e pela produção em massa, onde a globalização muitas vezes impõe uma estética pasteurizada e impessoal, o ato de criar com as mãos torna-se um manifesto de resistência. Valorizar o pequeno produtor e optar pelo "compre de quem faz" não é apenas uma escolha de consumo - é um exercício de preservação cultural e de conexão humana. Cada peça artesanal carrega consigo o tempo, a identidade e a digital do criador, oferecendo um contraponto necessário ao imediatismo descartável.



Neste cenário de valorização da economia criativa, o SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO), em Belo Horizonte, celebra duas décadas de história de forma viva e pulsante. Entre essa sexta-feira e domingo (24 a 26/4), o icônico prédio da Praça da Estação recebe a segunda edição da Feira da Estação – Especial Dia das Mães. Mais do que um evento comercial, a feira propõe uma imersão nos saberes tradicionais, unindo memória, patrimônio e design contemporâneo em uma experiência sensorial acessível.

Curadoria e diversidade



Com curadoria assinada por Mary Arantes, o evento ocupa todos os espaços do museu, incluindo áreas antes não acessíveis ao público, como a sala de recepção de grupos e o espaço da futura loja. Ao todo, 94 expositores apresentam trabalhos em cerâmica, bordado, marcenaria, tapeçaria e pedra-sabão, entre outros. O frescor é garantido pela renovação: 64 desses artistas participam pela primeira vez. A seleção também rompe fronteiras geográficas, trazendo talentos de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e até do México.

"Na primeira edição foquei a curadoria em artistas mineiros. Agora amplio o leque, trazendo criativos de outros estados e até uma mineira que mora no México, Flávia Rossi Fantini, da marca AmarElaMaré. O número de exposições também cresceu", diz Mary. Um time de artistas mostra seus trabalhos no hall e galerias em áreas diversas. "Estou cada vez mais feliz em poder trazer quem faz para este espaço criado para receber artes e ofícios."

Diálogos artísticos e expografia



A expografia foi desenhada para criar um diálogo direto com o acervo do museu. Entre os destaques, o estilista Luiz Cláudio Silva (Apto03) apresenta oito modelos de alta alfaiataria em murim, bordados pelo Estúdio Veste, que conversam com a obra Pano Território, pertencente ao museu. Nas varandas, o ceramista Bruno Amarantes expõe Paisagens de Ferro, enquanto o artista Rodrigo Borges utiliza fitas adesivas para simular tramas têxteis em superfícies diversas.



Mary Arantes assina a curadoria do evento, oportunidade que antecede o Dia das Mães Divulgação

A entrada do prédio será adornada pelas flores gigantes de papel crepom italiano de Juliana Ramos, que flutuarão ao lado das tramas têxteis do Estúdio Trama, apresentadas por Cris Marzagão em biombos e cadeiras. A memória afetiva também ganha forma no trabalho de Marina RB, que imprime plantas de casas onde viveu em antigas colchas de piquet.

A arquiteta Ivone Rigobello aparece com as criações em fibras naturais com motivos baseados em etnias de diversas origens. As galerias do segundo andar ainda abrigam exposições de nomes locais como Marina Amália Rosa, Fernando Pena e Adriana Laranjo.

Moda, gastronomia e convivência



O evento divide-se em nichos cuidadosos: a galeria dos vestíveis é dedicada à moda e acessórios; a galeria da cerâmica foca em peças que fogem do óbvio, com um olhar lúdico e desconstruído; no mix de saberes, a curadoria mescla mestres consagrados e novos talentos, promovendo trocas geracionais; e na vertente do reuso e antiguidade, estão salas dedicadas a brechós, antiguidades e outras traquitanas.



Peça de Ivone Rigobello Divulgação

Além das compras, a supervisora do museu, Mariana Theodorica, ressalta que a programação é extensa. "Incluímos oficinas, bate-papos com intérpretes de Libras, visitas mediadas pelo educativo, área gastronômica e atrações musicais". O público infantil também terá atividades e produtos específicos.



Em um fim de semana que promete ser o segundo Natal para o comércio local e para quem busca presentes únicos para o Dia das Mães, a Feira da Estação posiciona o museu como um guardião da alma brasileira, celebrando o contato humano por trás de cada objeto.

Expositores

Agora é Maria Básica



Amana Ateliê



AmarElaMaré



Ana Feres



Ana Ourives



Ana Ricciardi



Antonieta Brechó



Aparesidra



ARADO



Arqvo_



Asas da Terra



Ateliê Bençôi



Avo



B DESIGN



Bálsamo Linha de Banho



Bestafera



Brechó da Lalau



Bruna Anunciação



Bruno Amarante



C.alma



Cantinho Moda Circular



Chão do Cerrado



Coletivo Bordadeiras de Burnier



Comflô



Contos de Gaya



Copella



corpocriado



Cosmos Vintage



Criando Asas Coletivo



Cris Marzagão|Casa Oficina



De La Flor Alfajores



Decabide Brechó



Dédé Pães Artesanais



Deli Fresh Food



Dila Vaz Bordados



Estudio Cerrado



Estúdio Veste



Fábio Danza Fato a Mano



Fernanda Torquett



Fernando Pena



Gariglio Design



Geodesign Acessórios



Giro



Heliana Lages



Heloisa Trindade



Impressa



Ivone Rigobello

Jabú



Jardim - ateliê de Cerâmica



Juliana Hamdan



Juliana Ramos



Júnea Fontenelle



Kadao



Kochen Azeites Saborizados



Li Sca



Lita Raies



LLUM



Loja Lendária



Lote



Luiz Cláudio Silva



Mantiqueira Bela



MARCA.debiquini



Maria Barbosa Pijamas



Marina Amália Rosa



Marina RB



Marlucia Temponi



Meu Avesso Brechó



meuseubrechó



Miêtta



Moon Ateliê



Mylitledoll



Nany Cerâmicas



Norah Walter



NotEqual



Oficina Maciço



Oli.o



Omaia Criativo



Paty Assunção



Piccola



Polvilha



Queijo Juá



Querê Home



Rodrigo Borges Coelho



Rosa Borda



Rua das Mônicas



São José



Serra Negra Doces



Sonia Rigueira



Sorveteria Universal



T E R E S A Texto Tecido



Tatu do Barro



Tamborete.brasil



Thä Design



Verde Companhia

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Feira da Estação – SESI Museu de Artes e Ofícios

24, 25 e 26 de abril de 2026

Sexta e sábado de 10h às 19h, domingo de 10h às 17h

Praça Rui Barbosa, 600 – Centro, BH

Entrada gratuita

Recomenda-se o uso de transporte por aplicativo, táxi ou transporte público (ônibus/metrô).

Programação completa disponível nos perfis @museudearteseoficiossesi e @quermessedamary