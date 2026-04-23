Evento celebra 20 anos do Museu de Artes e Ofícios com ode ao fazer manual
Feira da Estação promove o diálogo entre os ofícios tradicionais e o design autoral, transformando o museu em reduto de resistência e afeto
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Em um mundo regido por algoritmos e pela produção em massa, onde a globalização muitas vezes impõe uma estética pasteurizada e impessoal, o ato de criar com as mãos torna-se um manifesto de resistência. Valorizar o pequeno produtor e optar pelo "compre de quem faz" não é apenas uma escolha de consumo - é um exercício de preservação cultural e de conexão humana. Cada peça artesanal carrega consigo o tempo, a identidade e a digital do criador, oferecendo um contraponto necessário ao imediatismo descartável.
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Neste cenário de valorização da economia criativa, o SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO), em Belo Horizonte, celebra duas décadas de história de forma viva e pulsante. Entre essa sexta-feira e domingo (24 a 26/4), o icônico prédio da Praça da Estação recebe a segunda edição da Feira da Estação – Especial Dia das Mães. Mais do que um evento comercial, a feira propõe uma imersão nos saberes tradicionais, unindo memória, patrimônio e design contemporâneo em uma experiência sensorial acessível.
Curadoria e diversidade
Com curadoria assinada por Mary Arantes, o evento ocupa todos os espaços do museu, incluindo áreas antes não acessíveis ao público, como a sala de recepção de grupos e o espaço da futura loja. Ao todo, 94 expositores apresentam trabalhos em cerâmica, bordado, marcenaria, tapeçaria e pedra-sabão, entre outros. O frescor é garantido pela renovação: 64 desses artistas participam pela primeira vez. A seleção também rompe fronteiras geográficas, trazendo talentos de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e até do México.
"Na primeira edição foquei a curadoria em artistas mineiros. Agora amplio o leque, trazendo criativos de outros estados e até uma mineira que mora no México, Flávia Rossi Fantini, da marca AmarElaMaré. O número de exposições também cresceu", diz Mary. Um time de artistas mostra seus trabalhos no hall e galerias em áreas diversas. "Estou cada vez mais feliz em poder trazer quem faz para este espaço criado para receber artes e ofícios."
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Diálogos artísticos e expografia
A expografia foi desenhada para criar um diálogo direto com o acervo do museu. Entre os destaques, o estilista Luiz Cláudio Silva (Apto03) apresenta oito modelos de alta alfaiataria em murim, bordados pelo Estúdio Veste, que conversam com a obra Pano Território, pertencente ao museu. Nas varandas, o ceramista Bruno Amarantes expõe Paisagens de Ferro, enquanto o artista Rodrigo Borges utiliza fitas adesivas para simular tramas têxteis em superfícies diversas.
A entrada do prédio será adornada pelas flores gigantes de papel crepom italiano de Juliana Ramos, que flutuarão ao lado das tramas têxteis do Estúdio Trama, apresentadas por Cris Marzagão em biombos e cadeiras. A memória afetiva também ganha forma no trabalho de Marina RB, que imprime plantas de casas onde viveu em antigas colchas de piquet.
A arquiteta Ivone Rigobello aparece com as criações em fibras naturais com motivos baseados em etnias de diversas origens. As galerias do segundo andar ainda abrigam exposições de nomes locais como Marina Amália Rosa, Fernando Pena e Adriana Laranjo.
Moda, gastronomia e convivência
O evento divide-se em nichos cuidadosos: a galeria dos vestíveis é dedicada à moda e acessórios; a galeria da cerâmica foca em peças que fogem do óbvio, com um olhar lúdico e desconstruído; no mix de saberes, a curadoria mescla mestres consagrados e novos talentos, promovendo trocas geracionais; e na vertente do reuso e antiguidade, estão salas dedicadas a brechós, antiguidades e outras traquitanas.
Além das compras, a supervisora do museu, Mariana Theodorica, ressalta que a programação é extensa. "Incluímos oficinas, bate-papos com intérpretes de Libras, visitas mediadas pelo educativo, área gastronômica e atrações musicais". O público infantil também terá atividades e produtos específicos.
Em um fim de semana que promete ser o segundo Natal para o comércio local e para quem busca presentes únicos para o Dia das Mães, a Feira da Estação posiciona o museu como um guardião da alma brasileira, celebrando o contato humano por trás de cada objeto.
Expositores
Agora é Maria Básica
Amana Ateliê
AmarElaMaré
Ana Feres
Ana Ourives
Ana Ricciardi
Antonieta Brechó
Aparesidra
ARADO
Arqvo_
Asas da Terra
Ateliê Bençôi
Avo
B DESIGN
Bálsamo Linha de Banho
Bestafera
Brechó da Lalau
Bruna Anunciação
Bruno Amarante
C.alma
Cantinho Moda Circular
Chão do Cerrado
Coletivo Bordadeiras de Burnier
Comflô
Contos de Gaya
Copella
corpocriado
Cosmos Vintage
Criando Asas Coletivo
Cris Marzagão|Casa Oficina
De La Flor Alfajores
Decabide Brechó
Dédé Pães Artesanais
Deli Fresh Food
Dila Vaz Bordados
Estudio Cerrado
Estúdio Veste
Fábio Danza Fato a Mano
Fernanda Torquett
Fernando Pena
Gariglio Design
Geodesign Acessórios
Giro
Heliana Lages
Heloisa Trindade
Impressa
Ivone Rigobello
Jabú
Jardim - ateliê de Cerâmica
Juliana Hamdan
Juliana Ramos
Júnea Fontenelle
Kadao
Kochen Azeites Saborizados
Li Sca
Lita Raies
LLUM
Loja Lendária
Lote
Luiz Cláudio Silva
Mantiqueira Bela
MARCA.debiquini
Maria Barbosa Pijamas
Marina Amália Rosa
Marina RB
Marlucia Temponi
Meu Avesso Brechó
meuseubrechó
Miêtta
Moon Ateliê
Mylitledoll
Nany Cerâmicas
Norah Walter
NotEqual
Oficina Maciço
Oli.o
Omaia Criativo
Paty Assunção
Piccola
Polvilha
Queijo Juá
Querê Home
Rodrigo Borges Coelho
Rosa Borda
Rua das Mônicas
São José
Serra Negra Doces
Sonia Rigueira
Sorveteria Universal
T E R E S A Texto Tecido
Tatu do Barro
Tamborete.brasil
Thä Design
Verde Companhia
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Feira da Estação – SESI Museu de Artes e Ofícios
24, 25 e 26 de abril de 2026
Sexta e sábado de 10h às 19h, domingo de 10h às 17h
Praça Rui Barbosa, 600 – Centro, BH
Entrada gratuita
Recomenda-se o uso de transporte por aplicativo, táxi ou transporte público (ônibus/metrô).
Programação completa disponível nos perfis @museudearteseoficiossesi e @quermessedamary