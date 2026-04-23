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RESGATE DO HUMANO

Evento celebra 20 anos do Museu de Artes e Ofícios com ode ao fazer manual

Feira da Estação promove o diálogo entre os ofícios tradicionais e o design autoral, transformando o museu em reduto de resistência e afeto

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Joana Gontijo
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
23/04/2026 15:49 - atualizado em 23/04/2026 18:43

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SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO) celebra duas décadas de história de forma viva e pulsante
SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO) celebra duas décadas de história de forma viva e pulsante crédito: TV Brasil/Divulgação

Em um mundo regido por algoritmos e pela produção em massa, onde a globalização muitas vezes impõe uma estética pasteurizada e impessoal, o ato de criar com as mãos torna-se um manifesto de resistência. Valorizar o pequeno produtor e optar pelo "compre de quem faz" não é apenas uma escolha de consumo - é um exercício de preservação cultural e de conexão humana. Cada peça artesanal carrega consigo o tempo, a identidade e a digital do criador, oferecendo um contraponto necessário ao imediatismo descartável.

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Neste cenário de valorização da economia criativa, o SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO), em Belo Horizonte, celebra duas décadas de história de forma viva e pulsante. Entre essa sexta-feira e domingo (24 a 26/4), o icônico prédio da Praça da Estação recebe a segunda edição da Feira da Estação – Especial Dia das Mães. Mais do que um evento comercial, a feira propõe uma imersão nos saberes tradicionais, unindo memória, patrimônio e design contemporâneo em uma experiência sensorial acessível.

Curadoria e diversidade

Com curadoria assinada por Mary Arantes, o evento ocupa todos os espaços do museu, incluindo áreas antes não acessíveis ao público, como a sala de recepção de grupos e o espaço da futura loja. Ao todo, 94 expositores apresentam trabalhos em cerâmica, bordado, marcenaria, tapeçaria e pedra-sabão, entre outros. O frescor é garantido pela renovação: 64 desses artistas participam pela primeira vez. A seleção também rompe fronteiras geográficas, trazendo talentos de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e até do México.

"Na primeira edição foquei a curadoria em artistas mineiros. Agora amplio o leque, trazendo criativos de outros estados e até uma mineira que mora no México, Flávia Rossi Fantini, da marca AmarElaMaré. O número de exposições também cresceu", diz Mary. Um time de artistas mostra seus trabalhos no hall e galerias em áreas diversas. "Estou cada vez mais feliz em poder trazer quem faz para este espaço criado para receber artes e ofícios."

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Diálogos artísticos e expografia

A expografia foi desenhada para criar um diálogo direto com o acervo do museu. Entre os destaques, o estilista Luiz Cláudio Silva (Apto03) apresenta oito modelos de alta alfaiataria em murim, bordados pelo Estúdio Veste, que conversam com a obra Pano Território, pertencente ao museu. Nas varandas, o ceramista Bruno Amarantes expõe Paisagens de Ferro, enquanto o artista Rodrigo Borges utiliza fitas adesivas para simular tramas têxteis em superfícies diversas.

Mary Arantes assina a curadoria do evento, oportunidade que antecede o Dia das Mães
Mary Arantes assina a curadoria do evento, oportunidade que antecede o Dia das Mães Divulgação

A entrada do prédio será adornada pelas flores gigantes de papel crepom italiano de Juliana Ramos, que flutuarão ao lado das tramas têxteis do Estúdio Trama, apresentadas por Cris Marzagão em biombos e cadeiras. A memória afetiva também ganha forma no trabalho de Marina RB, que imprime plantas de casas onde viveu em antigas colchas de piquet.

A arquiteta Ivone Rigobello aparece com as criações em fibras naturais com motivos baseados em etnias de diversas origens. As galerias do segundo andar ainda abrigam exposições de nomes locais como Marina Amália Rosa, Fernando Pena e Adriana Laranjo.

Moda, gastronomia e convivência

O evento divide-se em nichos cuidadosos: a galeria dos vestíveis é dedicada à moda e acessórios; a galeria da cerâmica foca em peças que fogem do óbvio, com um olhar lúdico e desconstruído; no mix de saberes, a curadoria mescla mestres consagrados e novos talentos, promovendo trocas geracionais; e na vertente do reuso e antiguidade, estão salas dedicadas a brechós, antiguidades e outras traquitanas.

Peça de Ivone Rigobello
Peça de Ivone Rigobello Divulgação

Além das compras, a supervisora do museu, Mariana Theodorica, ressalta que a programação é extensa. "Incluímos oficinas, bate-papos com intérpretes de Libras, visitas mediadas pelo educativo, área gastronômica e atrações musicais". O público infantil também terá atividades e produtos específicos.

Em um fim de semana que promete ser o segundo Natal para o comércio local e para quem busca presentes únicos para o Dia das Mães, a Feira da Estação posiciona o museu como um guardião da alma brasileira, celebrando o contato humano por trás de cada objeto.

Expositores

Agora é Maria Básica

Amana Ateliê

AmarElaMaré

Ana Feres

Ana Ourives

Ana Ricciardi

Antonieta Brechó

Aparesidra

ARADO

Arqvo_

Asas da Terra

Ateliê Bençôi

Avo

B DESIGN

Bálsamo Linha de Banho

Bestafera

Brechó da Lalau

Bruna Anunciação

Bruno Amarante

C.alma

Cantinho Moda Circular

Chão do Cerrado

Coletivo Bordadeiras de Burnier

Comflô

Contos de Gaya

Copella

corpocriado

Cosmos Vintage

Criando Asas Coletivo

Cris Marzagão|Casa Oficina

De La Flor Alfajores

Decabide Brechó

Dédé Pães Artesanais

Deli Fresh Food

Dila Vaz Bordados

Estudio Cerrado

Estúdio Veste

Fábio Danza Fato a Mano

Fernanda Torquett

Fernando Pena

Gariglio Design

Geodesign Acessórios

Giro

Heliana Lages

Heloisa Trindade

Impressa

Ivone Rigobello

Jabú

Jardim - ateliê de Cerâmica

Juliana Hamdan

Juliana Ramos

Júnea Fontenelle

Kadao

Kochen Azeites Saborizados

Li Sca

Lita Raies

LLUM

Loja Lendária

Lote

Luiz Cláudio Silva

Mantiqueira Bela

MARCA.debiquini

Maria Barbosa Pijamas

Marina Amália Rosa

Marina RB

Marlucia Temponi

Meu Avesso Brechó

meuseubrechó

Miêtta

Moon Ateliê

Mylitledoll

Nany Cerâmicas

Norah Walter

NotEqual

Oficina Maciço

Oli.o

Omaia Criativo

Paty Assunção

Piccola

Polvilha

Queijo Juá

Querê Home

Rodrigo Borges Coelho

Rosa Borda

Rua das Mônicas

São José

Serra Negra Doces

Sonia Rigueira

Sorveteria Universal

T E R E S A Texto Tecido

Tatu do Barro

Tamborete.brasil

Thä Design

Verde Companhia

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Feira da Estação – SESI Museu de Artes e Ofícios
24, 25 e 26 de abril de 2026
Sexta e sábado  de 10h às 19h, domingo de 10h às 17h
Praça Rui Barbosa, 600 – Centro, BH
Entrada gratuita
Recomenda-se o uso de transporte por aplicativo, táxi ou transporte público (ônibus/metrô).
Programação completa disponível nos perfis @museudearteseoficiossesi e @quermessedamary

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