A expressão "a fé que nos foi dada" refere-se à fé cristã, especialmente no contexto de uma fé que é entendida como um dom de Deus, um presente concedido a quem crê em Jesus Cristo. É uma fé que não é conquistada por esforços humanos, mas sim uma resposta à graça divina. Essa fé é vista como o fundamento para a vida cristã, a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que se não vê

Para desenvolver e expor ideia sobre em que os cristãos devem crer e como devem agir e, por outro lado, para articular a natureza essencialmente teológica da fé evangélica, Kevin L. DeYoung escreveu o livro “A Fé que nos foi dada”, que tem foco em novo cristão, e traz um conteúdo essencial e básico da fé, e ensina como vivê-la na prática, na vida cotidiana.



O prefácio é de D. A. Carson que escreveu: “Deus está levantando uma geração notável e ansiosa para permanecer fiel ao Senhor Jesus e ao seu evangelho, ávida para ensinar a Bíblia corretamente e com unção, ansiosa para usar a própria mente enquanto ama com todo o ser, bem como dedicada tanto a crer na verdade quanto a praticá-la. Os colaboradores deste livro representam apenas uma pequena parte desse grupo.”



Rick Warren elogia o livro, primeiro porque cada capítulo aborda com solidez um componente crítico de nossa fé e prática evangélica. Segundo, porque os autores demonstram uma forte compreensão não apenas da Palavra de Deus, mas também da perspectiva da história da Igreja. Terceiro, porque esses autores escrevem textos densos em que cada palavra é importante. E ainda é de leitura fácil e rápida.

