Criatividade, sabor e solidariedade

Para celebrar os 20 anos do seu tradicional Chá Solidário, o Corpo de Voluntárias da Associação Mineira de Reabilitação – AMR escolheu o Salão de Festas do Minas Tênis Clube, Unidade de Lourdes, que acomodou com conforto as 46 mesas decoradas. O encontro foi na última quarta-feira, 11, e apesar de ser um chá tradicional, em nada se compara ao famoso britânico chá das 5, a começar pela hora: o daqui tem início às 15hs.

A maior mudança está nas cores e no clima. O chá inglês é formal, frio, comedido, silencioso. O Chá solidário é colorido em todos os aspectos. A começar pela decoração de cada mesa que é feita pela madrinha, que prepara tudo no maior capricho, dentro do seu estilo e com suas coisas, para receber as amigas. E é um verdadeiro show de criatividade e beleza, a começar pelas toalhas, que servem de base para todo o trabalho. Linho, juta, organza, bordadas, estampadas, lisas, antigas, moderna, de crochê, renda, rechilieu, e por aí vai. O arranjo do centro é mais um trabalho artísticos: jarras de cristal, prata ou porcelana recebem flores dos mais variados tipos e cores, até mesmo as secas. Outras preferem colocar fritas, esculturas, ou galhos secos com iluminação. Tem também cúpulas de vários tamanhos que guardam objetos preciosos, e luminárias. Este ano teve bonsai com direito a aquário e peixe vivo.

Os aparelhos de chá, antigos ou modernos, chineses, ingleses ou franceses, de porcelana ou cerâmica recebem muito bem copos e taças e combinam com os belos e diversificados porta-guardanapos. Enfim, as mesas decoradas são a grande atração e todas as convidadas fazem questão de fazer um tour pelo salão para conferir de perto cada uma delas, antes de se acomodar na mesa de sua anfitriã. E um detalhe: todas recebem vários mimos criativos que são presenteados pela madrinha.



Claro que o chá é a bebida oficial, mas café, chocolate quente, sucos e refrigerantes fazem parte do cardápio. A seção de salgados e doces é um mutirão de solidariedade dos principais bufês e confeitarias da cidade. E este ano teve uma novidade: a pedidos a organização vendeu espumante para quem quisesse.



Bernadete Mendes, presidente do Corpo de Voluntárias é a regente de toda essa orquestra que funciona muito bem afinada, mas a ideia do Chá Solidário surgiu da voluntária Rosângela Perucci, que se inspirou em um grupo de voluntários da Igreja de São Mateus, após participar de uma edição feita pela entidade religiosa. Destaque para a madrinha Maria Eugênia Couri que participa desde a primeira edição e suas mesas sempre se destacam pela beleza e detalhes da decoração.