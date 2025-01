80 anos

Helen de Carvalho comemorou 80 anos cercada pela família e amigos queridos. A celebração foi preparada pelas filhas Taciana, que mora nos Estados Unidos, Stefania e Georgiana Mascarenhas. Muito querida, Helen foi fundadora da marca Barbara Bela, integrante do Grupo Mineiro de Moda, que continua na ativa com lojas em BH e São Paulo.

Luiza Trajano e Cynthia Jaber Almacor/Divulgação

Cliente famosa

A Almacor, comandada por Cynthia Jaber, ganhou uma cliente de peso. A empresária Luiza Trajano (Magazine Luiza) conheceu o trabalho da marca durante uma visita à última CasaCor Minas, ficou encantada com a coleção e adquiriu algumas peças. Além de usá-las, tem feito questão de citar a marca no Instagram. Não bastasse isto, está sempre em linha direta com Cynthia solicitando modelitos para amigas e familiares. A Almacor investe na arte de quatro artistas extraordinários, com síndromes diferentes, cujas pinturas são transpostas para as roupas, e tem loja no Espaço 356.



Domingo dos solteiros

Hoje é um dia especial para os solteiros do Tinder. O primeiro domingo do ano é conhecido como “Dating Sunday”, como revela o aplicativo de relacionamento, que registra recordes de interação na data. A movimentação fora do comum gera aumento de 10% em matches (são mais de 356 por segundo), 20% em swipes (deslizar), 15% em curtidas e 20% em mensagens enviadas. Ano novo, esperanças renovadas de encontrar o par perfeito.

Moda internacional

Depois das festas de fim de ano, o caleidoscópio da moda volta a girar em 2025 com a realização dos desfiles masculinos em Milão, de 17 a 20 de janeiro, e em Paris, de 21 a 26. Ausência sentida na passarela será a da marca Loewe, darling dos fashionistas no momento, que se retirou da temporada de moda milanesa, prometendo fazer uma apresentação mista – masculina e feminina – em Paris, em março.



De olho nos golpes

Em meio à enxurrada de listas com tendências para 2025, uma salta aos olhos: a dos golpes. Triste, mas é a nossa realidade. Então, é sempre bom redobrar a atenção ao acessar mensagens e links. Os criminosos estão cada vez mais habilidosos no uso de inteligência artificial e outras tecnologias.

Carlos Penna leca novo/Divulgação

Mineiros na lista

Duas marcas mineiras – Apartamento 03 e Carlos Penna – estiveram na lista de indicados dos Melhores do Ano 2024 promovido pelo site FFW. Mais de 360 mil pessoas votaram no concurso demonstrando suas preferências em 11 categorias.

• Levantamento informal nas capitais revelou que BH teve a virada de ano mais conectada com suas raízes culturais. Desde os temas na “dança dos drones” até os petiscos nas barraquinhas instaladas nos jardins do palácio da Liberdade, a conexão foi intensa. E a comoção diante do queijo luminoso no céu mostrou que os mineiros entenderam bem a importância do título “patrimônio da humanidade” da Unesco, conquistado pelo modo de fazer o produto.

• Todo mundo que tem pet sabe como eles sofrem com o pipocar de fogos no fim de ano. Pois agora surgiram os primeiros hotéis rurais especializados em acolher os bichinhos e seus tutores, com tranquilidade, nessa época. É o cão puxando o dono (e não o contrário) por uma boa causa.

• No quesito “fogos sustentáveis”, a China reinventou a pólvora, digo, o seu modo de combustão – com menos barulho, menos poluição, menos fumaça e mais brilhante. A queima é impulsionada por gel de arroz e as imagens ficam belíssimas – mais fluidas, longas e duradouras. A estreia foi na chegada de 2025.

• Da atriz Fernanda Montenegro em entrevista na TV sobre suas amizades mais sólidas na vida: “Poucas mulheres e muitos homens de todos os sexos”. Perspicácia, clareza e lucidez aos 95 anos bem vividos.

• O Brasil bateu recorde de turistas em 2024, com mais de seis milhões de visitantes. Mas o detalhe curioso é que São Paulo ficou em primeiro lugar, recebendo mais turistas que o Rio de Janeiro, em segundo. Mesmo com os megaeventos na praia de Copacabana, reunião do G20, reabilitação do Galeão e mais. No top 5 entraram, ainda, Foz do Iguaçu, Salvador e Floripa.

• Na noite deste domingo será realizada a premiação do Globo de Ouro, considerada a prévia do Oscar. O esforço para destacar o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” continua forte. Por outro lado, a conspiração (em andamento) para boicotar o ótimo “O Quarto ao Lado”, do espanhol Pedro Almodóvar, deixou os cinéfilos revoltados.

• A situação das grandes redes de moda na Europa e Estados Unidos não está fácil. Os indicadores são variados, mas um deles acaba de ser revelado no Brasil: a sueca H&M vai abrir loja até no interior de São Paulo. Mais exatamente em Campinas. Ir aonde (ainda) tem dinheiro é o lema.

• O prestigiado arquiteto e decorador Marco Aurelio Viterbo deu rasante natalino em Sabará, retornou à sua base paulistana e depois esticou até o réveillon da Vogue, realizado em Angra dos Reis. Haja fôlego. A festa da revista foi no clube do Frade.