Está chegando o dia de traçar as metas para o próximo ano. Mas qual é o percentual de metas realizadas? Em um estudo realizado pela Universidade de Scranton, na Pensilvânia, apenas 8% das pessoas conseguem cumprir suas metas de ano novo. Este dado evidencia um desafio recorrente: o planejamento de metas, embora impulsionado pelo otimismo do fim de ano, nem sempre resulta em conquistas concretas. Para que esses planos se tornem realidade, é essencial planejamento de forma realista, levando em consideração as limitações pessoais e o autoconhecimento.



A psicanalista Ana Matos, autora do livro “O Caminho para o Inevitável Encontro Consigo Mesmo”, destaca que o primeiro passo é compreender que o autoconhecimento é fundamental. As pessoas se sentem impulsionadas a estabelecer metas grandiosas, sem pensar sobre o que é possível realizar. Geralmente, as metas são estabelecidas de forma impulsiva, levando à frustração e ao desgaste psicológico quando não são atingidas.



Para Ana, é essencial refletir sobre o que realmente faz sentido no contexto de vida de cada pessoa. Se o objetivo é iniciar um processo terapêutico, é preciso definir um orçamento claro e um prazo razoável para começar. Para a prática de atividade física, em vez de definir metas irreais, como treinar todos os dias, é mais eficaz pensar em um plano que seja possível manter de forma constante.



Ao olhar para o ano de 2025, Ana Matos recomenda que, ao definir objetivos, as pessoas busquem equilíbrio entre suas aspirações e a realidade cotidiana. O foco deve ser sempre o bem-estar e o crescimento pessoal, com metas que impulsionem a transformação sem sobrecarregar o indivíduo. O segredo do planejamento eficaz, segundo a psicanalista, está na harmonia entre o que se deseja e o que se pode efetivamente realizar.

