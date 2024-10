O Natal está chegando. Mas, em Pirapora, o presente será antecipado. Nesta terça-feira (29/10), a população recebe a primeira unidade do Mart Minas em Pirapora (Rua Montes Claros c/ Rua Jefferson Gitirana, bairro Santos Dumont). Dando sequência em seu projeto de expansão, mantendo seu compromisso em aumentar o poder de compra com excelência no atendimento aos clientes, o Mart Minas, líder no setor de atacado e varejo em Minas Gerais, abre as portas da 64ª loja da rede, no bairro Santos Dumont. A loja irá ocupar o espaço de mais de 4.400m² e terá 24 check outs e 300 vagas de estacionamento. Enfim, excelente oportunidade para os moradores da região anteciparem suas compras de final de ano e fazer boa economia em seus orçamentos.



Além de chegar com preços imbatíveis, o Mart Minas vai oferecer acesso a condições mais especiais. A nova unidade vai disponibilizar o Cartão de Crédito Mart Minas, que proporciona várias vantagens aos clientes, incluindo preço de atacado para todas as compras, independentemente da quantidade de itens, prazo de pagamento em até 40 dias e a possibilidade de parcelar as compras em até três vezes sem juros. Para adquirir o cartão, basta apresentar a identidade na loja. Os clientes ainda podem também aderir gratuitamente ao Clube de Vantagens Mart Mais, que proporciona acesso a ofertas exclusivas e wi-fi ilimitado na loja. O cadastro pode ser feito por meio do link: https://martmais.martminas.com.br/.



De acordo com seu compromisso social, a nova loja de Pirapora também aderiu ao Projeto Troco Solidário, uma das mais importantes iniciativas de responsabilidade social da rede que transforma a vida de muitos. Por meio do projeto, será repassado a doação de troco dos clientes para o Instituto Latidos e Miados. A própria população escolheu a entidade para receber as doações. A Latidos e Miados recebeu 31,8% dos votos da população votante, superando as demais instituições finalistas que passaram por todos os critérios de seleção necessários para entrar na votação.



O Mart Minas se mantém em posição de destaque como uma das principais cadeias supermercadistas do país. Atendendo à demanda e necessidade dos seus clientes tanto no varejo quanto no atacado, a empresa é a segunda maior rede mineira do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Reconhecida por sua liderança no setor, emprega mais de 10 mil colaboradores.



Sua variedade de itens atende donos de bares, pizzarias, padarias, hotéis e consumidores finais, com mais de 10 mil opções de produtos, que podem ser adquiridos em embalagens fechadas e fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente. Oferece ainda o serviço de televendas, onde o cliente pode contar com uma equipe preparada para agilizar e facilitar suas compras.



Nos setores de mercearia, bomboniere, bebidas, higiene e beleza, limpeza, frios e laticínios, há uma ampla variedade de marcas regionais e as líderes de mercado, sempre com a opção de compra no varejo e no atacado. Frutas e verduras, selecionadas e sempre frescas, completam a experiência de compra dos clientes, que também encontrarão itens de confeitaria, bazar e embalagens.



A história do Mart Minas teve início em 2001, quando seu fundador, Murilo Martins, inaugurou a primeira loja em Divinópolis. Oito anos depois, a rede já estava estabelecida e presente em outras cidades. Em 2011, a empresa deu sequência ao plano de expansão, alcançando novas regiões do Estado, até chegar em Pirapora, sua mais nova unidade. O processo de expansão continua e, em breve, o grupo anunciará mais novidades para o povo mineiro.

Briefing

BLACK FRIDAY

À medida que a Black Friday se aproxima, cresce a expectativa dos consumidores e também dos empreendedores e lojistas. Pesquisa do Google aponta que, este ano, 62% dos brasileiros têm a intenção de fazer alguma compra durante a Black Friday. Os dados também mostram um crescimento de 13% no primeiro semestre de 2024 na procura das categorias de produtos, se comparado ao período homólogo.

TENDÊNCIA

Já a pesquisa 'E-commerce Trends 2024', realizada pela Octadesk em parceria com o Opinion Box, mostra que 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra na internet a cada mês e 62% dos consumidores realizam de duas a cinco compras online mensalmente. Os números indicam que o ambiente online seguirá como preferencial de compra dos brasileiros.

REDES SOCIAIS

Brasil se destaca como um dos maiores mercados de redes sociais do mundo, ocupando a 3ª posição em consumo. E cada vez mais executivos estão utilizando as redes sociais para além do ambiente corporativo, compartilhando aspectos de suas rotinas pessoais e humanizando suas imagens, estratégia eficiente na aproximação com o público.

DUPLA INTERAÇÃO

Especialistas apontam que as pessoas se conectam mais com indivíduos (CPF) do que com empresas (CNPJ), o que pode ser uma poderosa ferramenta de marketing para fortalecer marcas pessoais e empresariais. Ainda segundo a pesquisa, o país é o segundo com o maior número de influenciadores digitais.

MALBEC 20

Para celebrar os 20 anos de Malbec, O Boticário uniu, pela primeira vez, os pilotos Felipe Drugovich e Gabriel Bortoleto em um shooting dedicado ao automobilismo, em Modena, Itália. O ensaio fotográfico apresenta ao público o Malbec 20, uma edição com design exclusivo, criado pela também italiana Pininfarina, um ícone italiano.

LEGADO

Com o conceito "o futuro é o nosso legado", a marca O Boticário convidou o premiado fotógrafo Hick Duarte para registrar esse encontro icônico. A campanha baseia-se na relação entre legado e conquista: a paixão por máquinas, velocidade e superação atravessa a infância e se concretiza na fase adulta, onde os "brinquedos" são maiores, mais rápidos e sofisticados.