No dia 31 de outubro, a Soulloop e a Compassionate Films lançam em Belo Horizonte um documentário inspirador sobre a fuga histórica do Dalai Lama do Tibete. "Never Forget Tibet: A História Não Contada do Dalai Lama" convida à reflexão sobre como aplicar o conhecimento ancestral de um dos maiores líderes espirituais no mundo de hoje.



O lançamento é da produtora britânica conhecida por criar conteúdos espirituais e socialmente conscientes nas plataformas de streaming Apple TV+, Google Play e YouTube Filmes no Brasil.

Nos dias 10 a 13 de outubro, ocorreu, em São Paulo, um pré-lançamento com evento cultural imersivo, com exposição de fotografias raras, cânticos sagrados e mantras, na Casa Seva. Os monges tibetanos do Mosteiro Drepung Loseling realizaram o ritual tradicional tibetano de mandala de areia, dedicado à paz mundial.



A meta é garantir que o filme seja acessível à comunidade surda, reforçando um dos principais valores do próprio Dalai Lama – a unidade na diversidade. A inclusão da comunidade surda é uma prioridade neste projeto.



O documentário é narrado pelo ator Hugh Bonneville (“Downton Abbey”, “Paddington” e “Um Lugar Chamado Notting Hill”) e conta com música original da artista indicada ao Grammy, Anoushka Shankar. Os espectadores terão acesso a meditações guiadas e materiais de aprendizado, desenvolvidos para facilitar insights espirituais, fortalecer a saúde mental e promover o bem-estar.



O filme narra a fuga do líder espiritual do Tibete durante a invasão chinesa em 1959. O documentário oferece uma rara perspectiva sobre a vida e os ensinamentos de um dos maiores líderes espirituais vivos.



Com uma mensagem de paz, compaixão e a urgência de uma revolução global de amor, “Never Forget Tibet” inspira tanto ações coletivas quanto pessoais, convidando as gerações mais jovens a se tornarem protagonistas na construção de um futuro mais pacífico e sustentável, ligando os temas centrais da espiritualidade aos desafios contemporâneos envolvendo questões humanitárias e ambientais.

