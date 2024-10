Estão abertas as inscrições de trabalhos para integrar o 1° Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa (CIMEC) da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). O evento será na Escola de Design Uemg, no Campus Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, de 28 de outubro a 1° de novembro, com programação gratuita de grupos de trabalho (GTs), masterclasses, apresentação de cases entre outras ações.



Serão cinco dias de imersão em novas abordagens da Moda e do Design, discutindo temas como sustentabilidade, autoralidade, diversidade e impacto das novas tecnologias. Segundo a diretora da Escola de Design da UEMG, professora Heloísa Santos, o encontro reunirá grandes especialistas para explorar e redefinir as fronteiras da Moda e do Design na Economia Criativa na transformação de ideias em ação.

O prazo final para submissão dos trabalhos é segunda-feira, 14 de outubro, em versão de resumos expandidos. As propostas deverão seguir o eixo temático de um dos grupos de trabalhos do CIMEC: Sustentabilidade e Soluções Criativas em Design de Produtos Têxteis; Espaços Criativos, Moda e Design Social; Design Gráfico, Economia Circular e Transparência na Comunicação de Marcas de Moda; Artes Visuais, Economia Criativa e Poéticas Decoloniais; Políticas Públicas Culturais, Moda e Intersetorialidade; Moda, Memória, Patrimônio Cultural e Cidade Criativa; Direito da Moda (Fashion Law) e Economia Criativa; Dilemas éticos e culturais do Fast-Fashion para a Economia Criativa; Moda, Feminismo e Empreendedorismo; Tecnologias Emergentes e Transformação Digital na Economia Criativa; Experimentações em Moda Autoral; Pensamento Crítico-Decolonial no Ensino Superior em Moda e Design.

O edital completo e mais informações sobre cada grupo de trabalho estão disponíveis no site oficial do evento: www.congressointernacionalmoda.com.br.



O 1° Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais integra o plano executivo da Moda do Governo de Minas Gerais, Passarela Liberdade, conta com o patrocínio master da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, apoio do Circuito Liberdade e Fundação Clóvis Salgado e realização do Museu da Cadeira Brasileira – MUC, Escola de Design da UEMG e Governo de Minas Gerais

SERVIÇO:

1° Congresso Internacional de Moda e Economia Criativa – Cimec ED. Uemg

Data Congresso: 28/10 a 01/11

Data para submissão projetos: Até 14 de outubro

Escola de Design Uemg – Campus Praça da Liberdade

Mais informações e inscrições: www.congressointernacionalmoda.com.br

Instagram: @cimec_ed_uemg

crédito fotos Uemg: Zé Rocha