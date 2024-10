A agência paulista DOJO Comunicação está entre as finalistas do cobiçado prêmio Profissionais do Ano - PPA 2024, promovido pela Globo. A campanha foi desenvolvida para a Fundação Bienal de São Paulo, na divulgação da 35ª Bienal de São Paulo, que aconteceu em dezembro do ano passado, na capital paulista, e concorre na categoria Filme 30".



Com o título "Traga seu ponto de vista", a campanha trabalhou o conceito "O ponto de encontro de todos os pontos de vista", usando linguagem POV. O objetivo foi atrair um público mais diverso para a Bienal. E muito além da trend difundida nas redes sociais, o conceito e a estratégia partiram de uma pesquisa comportamental desenvolvida pela Koga, unidade de estudos da agência, para entender a relação da Geração Z e de pessoas das classes C e D com o consumo de arte e cultura.



Para aplicar o conceito na prática, a campanha apresentou várias execuções em que o POV foi utilizado para retratar os pontos de vista das mais diversas pessoas que eram aguardadas na 35ª Bienal. Dentre as iniciativas realizadas, destacaram-se ações com criadores diversos, OOH e peças digitais, além do filme produzido pela produtora Iconoclast, com roteiro do time da DOJO, com linguagem moderna e inovadora para o evento, em busca de um público cada vez mais plural, como destacou, em entrevista na ocasião, o presidente da Fundação Bienal de São Paulo, José Olympio:



"A campanha da DOJO é um sucesso porque compreende que não somos apenas um evento, mas sim uma realização conjunta e aberta a todos. Sem os visitantes, não teríamos razão de existir. Esse ponto de vista, tão comum nas redes sociais, se torna quase um manifesto aqui. É um convite para que todos venham apreciar esta exposição, que faz parte da história do nosso país e coloca a cidade de São Paulo como um farol de arte para o mundo."



Juntamente com a DOJO Comunicação, a empresa organizadora do prêmio Profissional do Ano divulgou a lista completa dos trabalhos selecionados pelo júri. Os selecionados disputarão os troféus em sete diferentes categorias na etapa nacional, além dos finalistas das cinco divisões regionais da premiação. Foram selecionados 133 trabalhos para a etapa final, disputando premiação em 20 categorias no total.

Pela primeira vez, o PPA tem números variados de finalistas nas categorias, por conta da proposta de privilegiar o olhar qualitativo do júri. A disputa começou com mais de 800 peças publicitárias inscritas, veiculadas nos veículos da Globo ao longo dos últimos 12 meses. A revelação dos vencedores em todas as categorias acontecerá em cerimônia, que será realizada em São Paulo, no dia 21 de novembro.

Para ver o final da campanha, acesse: "https://ppa.globo/video/2023-24/bienal-traga-seu-ponto-de-vista"

Ficha Técnica:

CLIENTE: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO

TÍTULO: TRAGA SEU PONTO DE VISTA

PRODUTO: 35ª BIENAL DE SÃO PAULO

CCO: THIAGO BARON

COO: RODRIGO TOLEDO

CREATIVE DIRECTOR: FERNANDO BARTOLO

COPYWRITER: LEANDRO NEVES

ART DIRECTOR: HENRIQUE PORTO

EXECUTIVE PRODUCER: PAULA POÇAS

HEAD OF CLIENT SERVICES: ISABEL RUDGE

ACCOUNT: BEATRIZ RODRIGUES / NATHALIA FERREIRA / LAÍS SOUZA

MEDIA DIRECTOR: ANDRÉIA LEIDA

MEDIA: JOÃO FERREIRA / LEANDRO MARCO /

JESSICA LIBÓRIO / ALINE SILVA

STRATEGY DIRECTOR: RITA BRAGA

STRATEGY: BRUNO PERAZIO / BARBARA COPPOLA

DATA STRATEGY: DEBORA PONTES / BRUNO BINOTO

CREATORS DIRECTOR: JULIANA MUNCINELLI

CREATORS: CAROLINE LIMA / CAROLINE CAÑELLAS / GIULIANA SIMAS

STUDIO: IGOR BERCK / REBECA MASSA / DIEGO SILVA / LUCAS OLIVEIRA / GABRIEL FERRARI / GIULIANO LARUCCIA / HUGO ROMERO / ADRIANO PACIELLO

PRODUTORA DE IMAGEM

PRODUTORA: ICONOCLAST

DIREÇÃO DE CENA: NICO MASCARENHAS

PRODUTOR EXECUTIVO: PITY LIEUTAUD

PRODUTOR EXECUTIVO: HENRIQUE DANIELETTO

PRODUCER: CAROLINA GUERRA E SILVA FONTES

DIR. FOTOGRAFIA: VINICIUS DE ANDRADE (MLK BRUTAL)

ELENCO: ANA HELEN CAMPOS CASSIANO DOS SANTOS / BENI BLAZQUEZ / DOUGLAS CONSTANTE SILVINO / GIO FERREIRA

/ MARIANA LACORTE ALVES

PRODUTORA DE ÁUDIO

TRILHA SONORA ORIGINAL: DIOGO POÇAS

TRILHA SONORA ORIGINAL: LEONARDO MENDES

EDIÇÃO E MIXAGEM: ESTÚDIO PLUG-IN

LOCUTOR: CRIS BOTARELLI

APROVAÇÃO/CLIENTE: JOSÉ OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA / LUIZ LARA / MAGUY ETLIN / ANTONIO LESSA /

CAROLINE CARRION / FELIPE GOMES

Briefing

DIA DAS CRIANÇAS

Alguns seguimentos se enchem de expectativas, outros estão bem cautelosos. O motivo? De acordo com a pesquisa Expectativa de Vendas – Dia das Crianças 2024, apenas 18,4% dos comerciantes mineiros acreditam que as vendas neste ano serão melhores que as do mesmo período de 2023.

PESSIMISMO

O estudo foi realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG), e aponta que para a maioria (52,9%) dos empresários entrevistados a data não causará impacto nos negócios. Outros 15,9% acreditam que as vendas serão iguais às do ano passado, e outros 10,3% esperam resultados piores.

OTIMISMO

Dentre os mais otimistas, 65,7% dos comerciantes esperam que as vendas aumentem em até 40% no Dia das Crianças. Otimismo e expectativa são os motivos mais pontuados entre as empresas que esperam melhores resultados de vendas neste ano, com 45,2% dos empresários. Em seguida aparecem: aquecimento do comércio (31,5%), valor afetivo da data (27,4%) e novos produtos (11%).

SUPERAÇÃO

Os principais motivos para O pessimismo são: a queda do comércio (62,5%) e a crise econômica (30%). Para evitar o pior, ações como promoções e liquidações (39,6%) e investimento nas propagandas (32,6%) nos próximos dias serão intensificadas.

INTERFACE

A agência Interface Comunicação fechou parceria para atender o setor de assessoria de imprensa do C6 Bank em Minas Gerais. Comandada pelo jornalista José Renato Lara, a agência tem mais de 30 anos de mercado. O novo parceiro já conquistou cerca de 30 milhões de clientes, destacando-se como um dos principais bancos digitais do país.

FORTALECIMENTO

De acordo com José Renato, a Interface terá como desafio fortalecer ainda mais a marca C6 Bank em Minas Gerais, por meio de ações estratégicas de comunicação. As atividades da agência incluirão a divulgação de notícias, a produção de conteúdo e relacionamento com a imprensa local.

ONLINE EM ALTA

A mais recente pesquisa sobre as Expectativas do Consumidor para o fim de ano, da Appdome, aponta para um cenário promissor para o comércio online, com 84,5% dos brasileiros dizendo que preferem utilizar aplicativos móveis para fazer suas compras. O número supera a média global em 53%, mostrando que os apps já se tornaram a principal escolha dos consumidores no Brasil.