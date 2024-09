A coleção primavera verão 24/25 da SouQ, conceituada marca de moda, acessórios e decoração, comandada por Traudi Guida, foi fotografada em Cinque Terre, na Itália. Intitulada Majestic, teve como inspiração hotéis ao redor do mundo. Brasileiríssima, pela primeira vez, a marca realizou uma campanha internacional, celebrando a criatividade e ambição em um marco importante para sua estratégia de crescimento e posicionamento nacional.



A criatividade e o bom gosto de Traudi fizeram e fazem o sucesso da marca a cada estação. Para o período mais quente do ano, se é que podemos dizer que o Brasil tem inverno – já que este ano não fez frio por aqui – Guida se inspirou em hotéis icônicos que carregam histórias, trazem elegância, luxo e diversidade cultural. Dividida em corners (La Palma, Cinnamon, Champagne, Miramere, Baptiste, Sanremo, Drops Miramere II, Bennu e Essencial), a coleção convida a cliente a embarcar em uma viagem pelo universo da grife, celebrando a descoberta de novos horizontes, e traduzindo a essência do "everyday holiday".



A campanha foi fotografada nas cidades de Vernazza, Riomaggiore e Monterosso, em Cinque Terre, levando a campanha a outro patamar de exclusividade. Esse marco é mais um passo significativo para a SouQ, somado à celebração de 10 anos – comemorados ano passado –, da inauguração da Casa SouQ em São Paulo, expansão de novas lojas programadas para este ano e um aumento de 104% de vendas da coleção de 2024 no atacado, reafirmando seu compromisso em proporcionar experiências autênticas e luxuosas às suas clientes.



Majestic reflete a rica herança cultural e a beleza desses destinos. Dividida em cápsulas, as entradas de vestuário se destacam através de suas estampas exclusivas desenhadas in house aplicadas em tecidos como a seda, introduzida pela primeira vez no estilo da mara, e aplicado em kaftans e blusas, proporcionando um toque de sofisticação. Além do tradicional linho, best-seller da marca, em sua versão liso 100% e fio tinto, o tricot de verão, e viscose com seda.



Os acessórios são um destaque à parte, com peças feitas à mão utilizando materiais como madeira, resina e metal. As bijus apresentam elementos tropicais, brincos e colares florais. A linha Home inclui almofadas bordadas, castiçais coloridos e bandejas estampadas ovais e retangulares, refletindo a essência da coleção, transmitindo a sensação de uma viagem pelo mundo.