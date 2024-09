Quem conheceu Dorinha Barcelos nunca mais se esqueceu dela. Simpática, alegre, positiva, dinâmica e cheia de força, a fundadora da marca Luiza Barcelos deixou uma empresa sólida para seus filhos.

Para Luiza Barcelos, histórias de instinto são histórias de vida, coragem e superação. A saudosa Dorinha fundou a marca aos 50 anos em resposta a um desafio pessoal, e deixou um legado para os quatro filhos e uma cultura de intuição empreendedora.



Os filhos deram continuidade ao trabalho. A marca cresceu, modernizou, expandiu os horizontes, rompeu fronteiras. Neste ano a empresa completa 35 anos com um olhar para o futuro, e criou uma coleção que representa o DNA da marca: a coleção Instinto resgata a força intuitiva que a trouxe até aqui.



“Esse chamado representa a vontade de abrir novos diálogos com uma comunidade engajada que já se relaciona com a marca há tantos anos. É um convite coletivo a todos que fazem parte desse universo, para se conectarem e explorarem juntos o que move cada um em sua essência”, diz a diretora-criativa.

Com o conceito central de despertar o autoconhecimento como uma força interna, Luiza Barcelos apresenta a coleção Instinto. Um convite para explorar novos horizontes, estimular a criatividade e se conectar de maneira mais profunda com a moda e seus territórios adjacentes.

A Coleção

O verão Instinto foi desenvolvido a partir de quatro macrotendências que a marca identifica como as mais aderentes ao seu público e ao contexto global da moda. A coleção celebra a diversidade da mulher moderna, equilibrando a precisão do Minimalismo Statement, a naturalidade da Essência Livre, a ousadia dos New Rebels e a feminilidade do Soft Power. A coleção apresenta construções contemporâneas e uma ampla cartela de cores, que vai desde tons neutros atemporais até cores intensas. Elementos como o reflexo dos metalizados em contraste com a naturalidade das palhas, passando pela atemporalidade do animal print.



A marca preparou um conjunto de ações de conteúdo que convidam a comunidade a compartilhar como seus instintos os movem, o que desperta esses instintos e para onde eles nos levam. Entre os projetos previstos estão: uma revista digital, uma landing page interativa, videocasts com convidados especiais e ações de conteúdo inéditas e exclusivas para a comunidade mais próxima de Luiza Barcelos.