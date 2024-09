Um é pouco, dois é bom e três... Nunca será demais! Não na festa para a família promovida pelo Shopping Cidade, que levou muita diversão, música, teatro infantil, brincadeiras e feira pet para a comunidade. Pelo segundo ano consecutivo em parceria com parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, o SESC MG e a Sindilojas, acompanhando a 9ª edição da tradicional Virada Cultural, o shopping realizou uma rua de lazer em pleno coração da cidade, completando as 24 horas de programação ininterrupta que ocupou os espaços urbanos da capital mineira.



A população e comunicação precisa muito desses eventos na rua. Aliás, nós precisamos. Hoje, as pessoas estão precisando mais de ar livre, cultivar a natureza. E o centro de Belo Horizonte, onde foi o início de tudo , não tem nada melhor. O projeto não acaba. Ele é para a comunidade, para o centro de Belo Horizonte, é um forma de revitalização do centro, onde as pessoas podem ter lazer com segurança e gratuito. Isso é muito importante", avalia Lucy Jardim, gerente de marketing do Shopping Cidade.



A badalada rua Tupis - uma de suas principais vias de acesso da cidade -, no quarteirão entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo, foi ocupada com programação especial e super democrática: música, teatro infantil, pula-pula, espaço pet, brincadeiras orientadas e muito mais foram oferecidas durante todo o dia. O projeto teve nesta edição o apoio de Julia Gallo, madrinha do "Domingo na Rua". Ele deu as boas-vindas ao público e abriu a festividade. Em seguida, o coral "Black to Black" deu ritmo com seu repertório de músicas clássicas como "Oh Happy Day", entre outras. Para a garotada, animadores não deixavam ninguém parado com muitas atrações no Palco SESC. O show da cantora mirim Maricotta também mexeu com a turminha presente, que ainda se deliciou com o teatro infantil do Quintal da Guegué. E, para fechar a tarde, o cantor Wellington Faria comandou o show com sucessos ao vivo.



As crianças ainda puderem brincar em infláveis, cama elástica, pintura facial no espaço kids. Um espaço pet com feira de adoção também chamou a atenção do público. A feira para adoção de cães e gatos foi promovida em parceria com a associação protetora dos animais "O Lobo Alfa". "Outro ponto importante que preparamos com muito carinho foi o cantinho da doação, um espaço destinado às pessoas que pudessem contribuir com alimentos não perecíveis, que serão destinados à Instituição da nossa vizinha, a Igreja São José", explica Lucy.



Outra atração especial foi a Turma do Lobinho - mascotes do Shopping Cidade. Eles fizeram a alegria da criançada em uma sessão de fotos com os personagens. "Foi um grande secesso. Estamos muito felizes e o projeto vai se repetir até novembro e depois retorna em janeiro", prometeu a gerente, que também agradeceu muito o empenho dos parceiros e dos colaboradores na realização do evento, que teve divulgação exclusiva nas mídias dos Diários Associados.

Briefing

"TÁ BARATO, VEM COMEMORAR!"

O Mart Minas está com campanha especial para comemorar seus 23 anos. E a segunda maior rede mineira no ranking ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) não deixou por menos: buscou a dupla Fernando e Sorocaba como garotos propaganda. A escolha se deu por se tratar de grandes influenciadores e artistas

muito queridos do povo mineiro.

MINEIRIDADE

O slogan reforça o compromisso com preços baixos e a mineiridade da marca: "Preço baixo? Aniversário Mart Minas, uai"'! Durante a campanha, que acontece até 16/10, todas as unidades da rede apresentarão descontos especiais em vários itens de mercearia, perecíveis, embalagens, bazar, higiene,

bebidas e limpeza.

VANTAGENS EXCLUSIVAS

Vale reforçar que membros do Clube de Vantagens Mart Mais terão acesso a ofertas exclusivas. O cadastro é gratuito no site, no app ou direto nos caixas. Outro benefício é o Cartão de Crédito Mart Minas, que dá direito de pagar preço de atacado em todas as compras em até 40 dias de prazo e parcelamento em condições diferenciadas. O cartão pode ser

solicitado na recepção de qualquer loja

nas versões para CNPJ, comerciantes informais e pessoa física.

APLICATIVO

A novidade deste ano é o aplicativo do Mart Minas, disponível nas lojas iOS e Android. Com ele, os clientes ficam por dentro de todas as ofertas e promoções de aniversário. Recentemente, a rede inaugurou sua 63ª loja, a segunda unidade em Betim. E, ainda neste ano, abrirá mais duas: em Pirapora e em Januária, ampliando seu alcance em Minas Gerais, empregando mais de 10 mil colaboradores.

GERDAU É OURO

A Gerdau conquistou pela segunda vez consecutiva o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, um reconhecimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) concedido a organizações que alcançam o nível mais alto de qualificação e transparência no inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE), com

referência ao ciclo de 2024.

EVOLUÇÃO

O documento possui reconhecimento nacional e internacional e atesta a confiabilidade dos dados referentes aos escopos 1, 2 e 3 da empresa. A adesão é voluntária e ocorre por meio do Registro Público de Emissões (RPE). "A Gerdau segue evoluindo em sua jornada de aprendizado e implementação de práticas e iniciativas voltadas para a redução de suas emissões de gases de efeito estufa", afirma Cenira Nunes, gerente geral de Meio

Ambiente da Gerdau.