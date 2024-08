A 29ª edição da CasaCor Minas gerou polêmica muito antes de abrir as portas. E isso reverteu em ação positiva, porque, na abertura, as pessoas se surpreenderam com o que viram e com o grande número de novidades apresentadas nessa edição. Segundo os diretores da MultCult, empresa realizadora da mostra em Minas, tudo isso é um aquecimento para 2025, quando chegam aos 30 anos de CasaCor Minas.



Assim que divulgaram o local onde seria realizada a mostra – o Espaço 356, empreendimento do Grupo EPO –, o disse-me-disse começou com a especulação sobre o tamanho dos ambientes, já que o local foi construído para ser um shopping, o que significa espaços com tamanhos limitados para lojas padrão. Outro ponto levantado foi a distância.



Na abertura, as pessoas se surpreenderam com o que viram. Os espaços são grandes e foram usados de forma inteligente, integrando área de circulação, unindo vários espaços para compor um ambiente e criando áreas bem grandes. Sobre a distância, o Espaço 356 é bem mais perto do que se pensa e, para quem já esteve na Pampulha e em Macacos, esta edição ganha de longe em termos de facilidade de acesso, sem contar o conforto de ter quatro níveis de amplo estacionamento. Que me perdoem os “do contra”, mas o que está sendo mostrado calou a boca de todo mundo nesses quesitos.

O elenco desse ano réune profissionais veteranos e estreantes, que exploram em seus projetos o tema “De presente, o agora”, que exalta a ancestralidade e o legado que pretendemos deixar para as futuras gerações. A ideia é lançar desafios e reflexões que possam contribuir para promover discussões e incentivar ações capazes de transformar o presente a ponto de promover impactos positivos no futuro.

Esta edição conta com a participação de 97 profissionais, que assinam ao todo 62 ambientes, envolvendo a participação de mais de 180 empresas do segmento. A escolha do local se deu em função do recente processo de retrofit no empreendimento, permitindo que a construção fosse inteiramente ressignificada a partir do trabalho dos arquitetos Alexandre Nagazawa e Isabela Vecci.