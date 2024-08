Em reunião com empresários, dirigentes sindicais e profissionais do setor da comunicação a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) de Minas Gerais apresentou novas diretrizes para otimizar seus processos de relacionamento com o mercado. O encontro ocorreu na Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG, na sede da Federação em Belo Horizonte, coordenado por Rodrigo Fernandes, presidente da Câmara e do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de MG (Sindijori/MG). A Secom foi representada por Lucélia Morioka, superintendente de publicidade da instituição, e por Thiago Angelo, coordenador de mídia.



Na abertura da reunião, Rodrigo Fernandes ressaltou a importância de iniciativas como o recadastramento e a renegociação da tabela de mídia com os veículos de comunicação, que agora têm uma nova abordagem, além de uma licitação voltada para agências de comunicação. O coordenador elogiou o trabalho de Lucélia Morioka e de Thiago Angelo, que apresentaram a nova metodologia de atuação da secretaria em relação aos espaços publicitários.



Em sua exposição, Lucélia Morioka destacou que o governo está atento às demandas do mercado mineiro e utiliza critérios técnicos para ser o mais justo possível em suas avaliações. A superintendente garante o esforço da Secom em reajustar os valores pagos aos veículos de comunicação, sempre dentro de parâmetros técnicos. Para tanto, Lucélia revelou que a secretaria criou um grupo específico para tratar da renegociação, dada a grande quantidade de veículos cadastrados, incluindo rádios, TVs, jornais impressos, portais, blogs e mídia exterior.



"São mais de três anos de trabalho para a Secom chegar a um formato e metodologia justos para todas as empresas de comunicação", acentuou.



Thiago Angelo, por sua vez, explicou os critérios usados no processo de renegociação. Ele enfatizou a objetividade e clareza na avaliação dos documentos enviados pelos veículos. O processo de recadastramento e renegociação de mídia envolve a análise detalhada dos dados e resultados apresentados.



Em outro tema do encontro, Pedro Henrique Mota Costa, superintendente de comunicação da FIEMG, falou sobre a atuação da entidade com as indústrias mineiras para fortalecer seu relacionamento com o mercado da comunicação e a abertura do edital da Federação para serviços de publicidade, prevista para o segundo semestre.



No encerramento, Rodrigo Fernandes destacou a relevância da reunião. O presidente do Sindijori/MG ressaltou a importância de debates como este, para discutir as necessidades do segmento, mas certo de que isso "depende da união dos empresários e de um diálogo aberto com o governo".

Briefing

+SBT /ALTEROSA

Na véspera do seu aniversário de 43 anos, o SBT/Alterosa estreia o +SBT, streaming, marco do processo de transformação digital da emissora. O documentário sobre Hebe Camargo e outras personalidades que marcaram a história do SBT são os primeiros conteúdos originais da plataforma, com acesso gratuito ao público e modelo de negócio 100% custeado pela comercialização de anúncios publicitários.

TRÊS OPÇÕES

A plataforma aposta na combinação de três tipos de entregas de conteúdo: on demand (em que o público escolhe o quê e quando quer assistir), canais Fast (espécie de programação linear, com conteúdo temático pré-definido) e simulcast (exibição ao vivo do mesmo sinal da TV linear). Em comparação com a concorrência, o modelo do SBT/Alterosa aposta em 10 canais Fast gratuitas: +Humor, +Silvio Santos, +Saudade, +Pop, +Novelas, +Criança, +Séries, +Cinema, +Informação e +TVZYn. O lançamento será o próximo dia 18 de agosto.

DIA DOS PAIS AQUECIDO

O Dia dos Pais, que será comemorado no dia 11 de agosto, deve movimentar R$ 7,7 bilhões neste ano, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Esse montante representa 7% de crescimento em relação ao ano passado, já descontada a inflação. O segmento de vestuário deve manter a liderança no faturamento, com R$ 3,07 bilhões, seguidas de produtos de perfumaria e cosméticos (R$ 1,51 bilhão), e utilidades domésticas e eletrônicos (R$ 1,19 bilhão).

MINAS GERAIS

Esses três setores devem responder por quase 75% das vendas totais no varejo. Regionalmente, a pesquisa indica que Minas Gerais, com R$792 milhões, ficará atrás apenas de São Paulo (R$ 2,32 bilhões) no faturamento, mas à frente do Rio de Janeiro (R$ 681 milhões).

LICENÇA PATERNAL

A campanha para O Dia dos Pais do Boticário, pelo segundo ano consecutivo, reforça a importância da presença paterna nos primeiros meses de vida de um bebê. O filme que puxa a campanha acentua que só cinco dias de licença não são suficientes, mantendo o debate sofre a licença paternal. Veja o filme em https://www.youtube.com/watch?v=QdEOwf7L1ck

EXEMPLO

Desde 2021 o benefício da Licença Parental Universal é realidade no Grupo Boticário. A empresa oferece aos colaboradores licença de 120 dias e 100% remunerada para homens (cis e trans), casais homoafetivos e pais de filhos não consanguíneos e licença de 180 dias para mães ou pessoas que gestam. Já na campanha do ano passado, a marca propôs a reflexão sobre a presença genuína do pai nos primeiros dias de vida do filho(a).