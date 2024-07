Joalheria Beatriz Werebe inaugurou sua primeira shop-in-shop em Capri com coleção exclusiva inspirada na ilha. Este é o primeiro ponto de venda internacional da joalheria e fica na icônica Via Fuorlovado, a poucos passos de renomadas grifes. A loja ficará em exposição até 15 de setembro, e ocupa um espaço dentro da loja queridinha pelas italianas, Flavia Padovan. A coleção foi criada exclusivamente para Capri, nomeada de Natural Stones, é composta por berloques únicos feitos com pedras naturais. Entre as peças destacam-se a Amazonita cravejada com Citrino, o Quartzo adornado com Turmalina Rosa e a Água-marinha com detalhes de Tanzanita. Complementando a linha, colares feitos com opalas coloridas, e brincos e correntes com frases temáticas como "Capri Amore" e "Capri Vibes", refletindo o charme e a vibração da ilha.

Verão 2025

A Vicenza lança coleção, Season Break Summer 25, inspirada na importância da conexão – com o outro e consigo mesmo – e na busca pela autenticidade. A coleção combina cores e texturas em uma ode à expressão individual. A coleção aborda a temática da autenticidade, encorajando cada pessoa a encontrar e expressar sua verdadeira essência. O Season Break representa uma pausa entre as estações, é um momento de transição; e traz calçados atemporais, que podem ser usados em qualquer época do ano. Com uma cartela de cores vibrantes e harmônicas, que traduzem a energia do verão em produtos que carregam o DNA VCZ em todos os detalhes, a coleção traz mais que um estilo único, mas também uma usabilidade.

Inverno com conforto

Na rotina intensa, vestir peças que vão além do estilo e que também promovem o conforto é uma necessidade do homem moderno. Com a chegada das temperaturas mais baixas, a Aramis, apresenta suas apostas, entre calças e camisas, para deixar o dia a dia mais confortável com sofisticação. As calças chino se adequam a diversas ocasiões, desde situações que exigem maior formalidade até momentos casuais. Na Aramis, foi desenvolvida com a tecnologia exclusiva Moovexx, que torna esse modelo ainda mais confortável a partir de um sistema de elásticos invisíveis que proporcionam flexibilidade no cós da calça. Para complementar o visual, o xadrez é uma aposta para a estação não se limitando ao mês de junho. A estampa surge em itens, como camisas e jaquetas, com diversas opções de cores, padronagens e materiais.