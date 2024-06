A Associação Mineira de Reabilitação – AMR, promoveu no dia 19 de junho, seu tradicional Chá Solidário no salão do Buffet Catharina. O Corpo de Voluntárias convida uma série de mulheres da sociedade que compram uma mesa, decoram com suas peças e convidam as amigas ara uma tarde agradável de convivência e bate-papo.



O bufê servido é uma ação de amigos e apoiadores do trabalho, que se unem e doam salgados e bebidas, com fartura. Tudo com muita qualidade. Mas a aração é ver a beleza das decorações das mesas, que mostram diversidade de estilos, e dá oportunidade de ver aparelhos antigos, algumas raridades, inclusive, e muita novidade. O que chama atenção mais ainda é a criatividade e o carinho com que cada convidada prepara tudo para receber suas amigas, com direto a mensagens especiais e presentes.



A AMR atende, gratuitamente, cerca de 400 crianças e adolescentes com deficiência neuromotora e em situação de vulnerabilidade social, com excelência em reabilitação interdisciplinar. Toda a renda obtida no evento é destinada à AMR, para que a instituição possa prosseguir em sua missão de Reabilitar para Transformar Vidas. n