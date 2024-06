O sonho da casa própria continua no topo do ranking de desejos da maioria dos brasileiros. E para traduzir a importância de concretizar tamanha realização, a nova campanha da MRV conecta com autenticidade e emoção cada apartamento às famílias que vão viver ali. A construtora do Grupo MRV&CO parte dos desejos, das necessidades e do jeito de ser daqueles que realizam o sonho de ter seu imóvel próprio.



E quando se trata de sonho, cada mínimo detalhe é muito valioso. Se esse sonho é o lar, então, isso ganha ainda mais potência. Com essa ideia tão importante em mente, a MRV foca sua campanha em produtos - "Tem um apê MRV pra você", que reforça o objetivo de contribuir com o sonho de tantos brasileiros, oferecendo imóveis com atributos capazes de atender a diferentes expectativas, perfis e desejos.



O mote central da campanha - "Seja qual for o seu sonho, tem um apê MRV pra você" materializa essa versatilidade que mais de meio milhão de famílias brasileiras já conhecem. Nessa primeira fase, o eixo são filmes de 30" e 15", produzidos em apartamentos reais localizados em um empreendimento MRV no bairro do Morumbi, em São Paulo. Destacam, em uma abordagem ao mesmo tempo realista e lúdica, os benefícios de se viver em um MRV, desdobrando o conceito em três grupos de personagens que exemplificam a marca conectando-se a diferentes histórias, usos e anseios.



O planejamento de mídia também reflete versatilidade. Os filmes estão sendo veiculados em TV aberta, ações de performance, ativações em eventos e diversas plataformas de mídia digital e redes sociais, incluindo uma série de publicações no canal oficial da MRV no TikTok, promovendo ainda mais engajamento e ampliando a abrangência de públicos. Para o futuro, está em planejamento a inclusão de formatos OOH e rádio.



O conceito da campanha ainda desmistifica o entendimento de que apartamentos que se enquadram nas condições do programa Minha Casa, Minha Vida ou em outras modalidades de subsídio habitacional seriam limitados em possibilidades. Pelo contrário: eles têm grande amplitude de atributos - torres com elevador, piscina, varanda gourmet e muitos outros "itens de sonho" são evidenciados na campanha como os espaços onde a vida daquelas pessoas acontece, de verdade.



"Nosso objetivo é nos conectarmos com o cliente de forma autêntica, reforçando o compromisso de oferecer produtos acessíveis, de qualidade e que se adequam aos mais variados desejos dos clientes que almejam ter um imóvel próprio. A ideia é que a campanha tenha uma duração maior, com diversos desdobramentos aproveitando o conceito 'Tem um apê MRV pra você'", explica Aléxia Duffles, diretora de marketing da MRV&CO.



"Trouxemos para nossa comunicação uma linguagem que as pessoas já usam na hora de mostrar seu apê nas redes sociais", pontua Laura Esteves, VP de criação da DM9, que assina a campanha.

"Nossa marca tem uma conexão muito íntima com o público final - afinal, nada mais pessoal do que a nossa casa, o imóvel onde passamos os momentos importantes da nossa vida. Estamos animados para ver o impacto positivo que essa campanha terá na vida de nossos clientes e na comunidade como um todo", completa Aléxia.

Briefing

SETEMBRO VERDE

A campanha Setembro Verde - Cidadania se faz com inclusão e respeito, a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) conquistou o terceiro lugar do 22º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria Campanha Institucional de Interesse Público. A solenidade de premiação ocorreu no Clube Náutico, em Fortaleza, no encerramento do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Conbrascom 2024).

PARCERIA

A campanha do DPMG foi desenvolvida em parceria entre a Assessoria de Comunicação e Cerimonial, a Coordenadoria Estadual e Promoção da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, os clubes Atlético, Cruzeiro e América e os estádios Mineirão e Arena MRV.

CAMAROTE DA INCLUSÃO

Em ações realizadas durante os jogos nos estádios foi levada a mensagem da importância da disseminação e do respeito aos direitos da pessoa com deficiência. O conteúdo foi exibido em vídeos, nos telões, faixas em articulação que resultaram na criação do Camarote da Inclusão, no Mineirão. A participação ativa dos três grandes clubes da capital reforçou o alcance e o impacto da campanha.

LENDA DAS ESTRELAS

A lenda japonesa de Orihime, princesa tecelã e o jovem pastor Kengyu (ou Hikoboshi), representados pelas estrelas Vega e Altair que viviam próximos à Via Láctea e se apaixonaram perdidamente é o pano de fundo da 3ª edição do Tanabata Matsuri - Lenda das Estrelas. O festival de cultura acontece dias 6 e 7 de julho no estacionamento do Shopping Minascasa e no Jardim Japonês, na Pampulha.

DESEJOS

No Tanabata, celebrado pelos japoneses há mais de 1.150 anos, a tradição é escrever desejos em um pequeno pedaço de papel colorido (Tanzaku), que é pendurado em ramos de bambu, na esperança de que o desejo se torne realidade. No fim do festival, os pedidos são queimados para que a fumaça alcance as estrelas e os pedidos sejam realizados.

ATRAÇÕES

O festival se consolida em BH como importante evento cultural, que fortalece os laços das comunidades Brasil-Japão e reforça o turismo na capital mineira. A programação inclui oficinas e exposições, atrações musicais e danças típicas, além da tradicional culinária japonesa. O evento é organizado pela Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil - Japão (ACCTBJ) e Escritório do Cônsul Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, com patrocínio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da BELOTUR.