Estamos no inverno, mas em época de férias muita gente voa para o hemisfério norte, e por lá é o verão que comanda o tempo e dá o clima ideal se tornando ótima opção para temporada de descanso e diversão. Pensando nisso, a marca feminina Carol Bassi, que não fica parada, lançou sua coleção de verão do Hemisfério Norte, com peças leves próprias para comporem as malas de viagem. Seguindo a mesma inspiração da coleção de inverno, sempre com seu toque clássico, o drop traz inspirações da vida londrina na década de 1960 e da icônica Boutique Biba – multimarcas da capital e referência de moda na época.



“Para mim, a temporada de férias é o momento de curtir ao lado da família e amigos, descansar, desconectar e ter momentos de descontração e bem-estar. Pensando nisso, nesta coleção priorizamos peças práticas, frescas e que acompanham todo o decorrer do dia de verão, desde o momento de calor intenso até o clima mais ameno da noite”, diz Anna Carolina Bassi, co-fundadora da marca.



Foram criados 27 itens que serão divididos em duas entradas, uma em junho e outra em julho, todas as roupas conversam entre si em uma conexão ímpar, agregando não só na mala prática de verão, como também no guarda-roupa do dia a dia com seus casaquetes, ponchos, vestidos, cardigans camisas, lenços, blusas, regatas, coletes, saias e calças.



Além de tons neutros como off white, preto, navy e mescla, a cartela de cor também conta com tonalidades de camel, jeans claro e escuro, vermelho, marfim, ice e dark blue, amarelo, sky e Amazônia. Já os materiais reforçam a alta qualidade da marca e são ideais para as altas temperaturas do verão no hemisfério norte, com seda, chiffon, renda, tweed, viscose, linho, tricoline, sarja, malha, tricot e jeans. Dentre as peças, é possível destacar o casaquete Veda, o vestido Renee, o vestido e o lenço Emma, além das famílias Alice, Amelie, Veronica, Celestine, Tereza e Roxy, todas com muito frescor para dias quentes e com terceiras peças para sobrepor o look do final do dia.