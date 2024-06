O presidente dos Diários Associados, Josemar Gimenez, e a empresária Angela Gutierrez receberam um grupo seleto de amigos para um almoço surpresa em comemoração aos 90 anos de Anna Marina Vianna de Siqueira, a primeira jornalista mulher da imprensa mineira. Anna entrou para o jornal Diário da Tarde em 1958. Em 1966, passou a assinar sua coluna diária de crônicas no Estado de Minas, quando foi criado o caderno de cultura, na época intitulado 3ª Seção. Pouco tempo depois, ela criou o caderno Feminino & Masculino, do qual é editora até hoje. Em 2011, foi criado o caderno Degusta, de gastronomia, do qual também é editora. A grande surpresa do almoço foi a entrega à aniversariante de um livro com uma seleção de suas crônicas. Quando ela recebeu o presente, ficou bastante emocionada. Todos os convidados também ganharam um exemplar. Em breve, haverá um lançamento. Dois dias depois, Anna Marina recebeu a família para um almoço e também os presenteou com os livros.