Wagner Penna

O mês de junho chegou trazendo mudanças sazonais da moda. Enquanto nas lojas os looks invernais já estão nas vitrines, nas suas oficinas as marcas preparam as entregas (aos lojistas) das coleções para o próximo verão. O movimento estival de lançamentos realizados pelas grifes mais importantes sinaliza o que estará nas ruas, praias, salões e clubes na temporada de calor 2024/2025.



Entre as apostas mais festejadas para essa temporada, estão os poás gigantes, vestidos fluidos e uma moda praia sofisticada propostos pelo estilista Victor Dzenk. Para essa coleção, ele buscou inspiração na sofisticada Côte d’Azur, no Sul da França, porém com um toque de sensualidade tropical refinada.



O glamouroso cotidiano da orla mediterrânea foi traduzido, assertivamente, como ‘The Riviera’ e se revela nos leves tecidos que flutuam sob o sol ou texturas nobres para a noite. A linha Festa – Resort tem estampas em degradê, paetizados, cores solares e, principalmente, bordados suntuosos ou aplicação de flores com efeito tridimensional, tanto em tule quanto gaze e afins. Um cuidado que destaca a beleza das estampas e cria nichos sensoriais para essa tela floral inovadora e surpreendente.

O frescor primaveril permeia a vida al mare com peças fluidas e estampas trazidas de códigos náuticos históricos e referências naturais da região. Um mapa guia onde palmeiras e plantas do deserto revelam a botânica entre Mônaco e Aix-en-Provence e segue até o mar, refletindo as ondas do Mediterrâneo nos caftans, vestes e saídas de praia.



Essa brisa fashion levou a inspiração de Dzenk até aos balneários elegantes – Cap d’Antibes, Cannes, Saint-Tropez e Nice – em busca da renovação, resultando em belos complementos como óculos de sol, roupões e toalhas de banho (em estampas de poás) assinados por ele.



HOMENAGEM À

MULHER BRASILEIRA

A chegada da noite convida para brindes no Cassino de Monte Carlo, com modelos luxuosos em rendas, tafetá, seda pura, cetim, zibeline e afins, riqueza de detalhes, cortes precisos e acabamentos impecáveis. Decotes estratégicos, drapeados instigantes e moulages criativas completam essa atmosfera festiva.



Uma festa onde o estilista homenageia a mulher brasileira, por meio das cores tropicais, com destaques para os tons de azul, off white, laranja, amarelo, rosê e lilás. Uma sintonia simbolizada pelos belos registros da nova coleção, clicada entre o azul oceânico e a sensualidade de nossa orla.