Gisele Dias Samir Correia

Quando lançou a Basique para complementar as marcas com que já trabalhava em sua loja, no Bairro Coração Eucarístico, Gisele Dias se surpreendeu com a resposta positiva das clientes, o que a levou a colocar sua energia e entusiasmo integralmente no novo projeto.





A pandemia ajudou a consolidar a novidade: as peças minimalistas ganharam força, as coleções foram crescendo e o estilo se aprimorando sob o status da alfaiataria, da informação fashion, do mix de texturas, cores, estampas e bordados.



Tudo isso embalado pelo conceito sustentável, que passa pela qualidade das matérias-primas, slow fashion e atemporalidade.



No quinto aniversário da marca, Gisele, que é formada em psicologia – mas sempre a estudou sob o ponto de vista da moda, já que essa era a sua vocação desde criança –, comemora a adesão das mulheres à sua proposta de estarem bem-vestidas sem abrir mão do conforto e elegância: das t-shirts pontuais aos clássicos conjuntos de calça e paletó, incluindo os vestidos bem construídos para qualquer ocasião.



Para você, o que significa ser básica?

É ser fiel ao seu estilo e momento. Hoje a moda básica, que é a base para qualquer estilo, está em destaque para quem quer estar elegante e confortável.

Como teve a ideia de entrar neste segmento?

Sempre senti falta de um bom básico, feito com a melhor matéria-prima no quesito conforto, e o mercado era muito deficiente em relação a esse produto. Juntei esse desejo por uma moda mais consciente em que uma boa peça básica é a base para qualquer construção de estilos.

Como você começou?

Tive uma experiência ainda muito nova com um tio, que tinha fábrica de conjuntos feitos de moletom, e me apaixonei pela malha quando vi a possibilidade de criar roupas básicas com bossa. Em 2018, fiz as primeiras peças-pilotos com esse olhar: básico nada básico e encontrei o caminho que queria seguir e uma velha paixão: criar essas peças com um corte alfaiataria.

Quando viu que o projeto tinha futuro?

Quando criei as primeiras peças e inseri dentro da minha loja de multimarcas. A Basique tinha uma arara com 12 modelos e muito rapidamente despertou o interesse de mulheres, que entenderam que poderiam estar bem-vestidas, com modelagem inteligente, malhas premium e sustentáveis, corte e acabamento impecáveis em uma roupa linda e confortável. Essa arara engoliu o outro segmento com o qual trabalhava.

No que você pensa quando vai fazer uma coleção ou uma cápsula?

Penso em como vou impactar as mulheres e elevar a malha a uma condição elegante, que vai transitar por todos os momentos do seu dia, que vai proporcionar diversos estilos apenas com a mudança de acessórios, elevando o “moletom e as inúmeras bases que exploro à condição do salto alto, do simples ao sofisticado”.

Como as tendências entram no básico?

A moda que faço na Basique tem peças minimalistas que me permitem trazer informações de moda com cortes e texturas misturadas em uma única peça e cores de cada estação, inserindo uma perfumaria que está em alta no momento.

Quais tecidos você usa?

Só trabalho com malhas premium, sustentáveis e de altíssima qualidade e tecnologia. Algodão, viscose, poliamida, em suas diversas estruturas e variações. Uma moda atemporal, sim, que dura no seu closet e você multiplica nas suas produções.

Quem são suas clientes? O que você passa para elas?

Minhas clientes são mulheres que querem estar bem-vestidas sem abrir mão da praticidade e conforto que a marca, com seu básico essencial e versátil, oferece. Passo para elas que é possível estar elegante, na moda, com uma roupa que descomplica seu momento de vestir e ainda faz um carinho ao toque. Que é ideal para levar na sua mala de viagem, não amarrota, que facilita o seu dia a dia.

Sua loja era em uma sala. agora você tem uma loja...como foi essa evolução?

Quando decidi fechar a minha loja multimarcas, que levava meu nome, no Bairro Coração Eucarístico, e ficar só com a Basique, a ideia era continuar no mesmo ponto. Já estava lá há 13 anos. Mas, em 2020, veio a pandemia e optei por uma sala no Vila da Serra, onde o momento era propício para esse tipo de negócio. No ano passado, senti a necessidade do retorno para uma loja na rua e inaugurei um espaço aconchegante e intimista, no Bairro Belvedere, em dezembro. A Basique precisava ser vista por mais pessoas e estamos conseguindo essa visibilidade e posicionamento da marca.

Em uma época tão competitiva no mercado do vestuário, como cativa sua clientela?

Com um produto exclusivo, autoral, feito com muita atenção aos detalhes e usando a melhor matéria-prima disponível no mercado. Com uma indústria têxtil preocupada em aprimorar e inovar sempre minimizando os danos ao meio ambiente.



Com um atendimento impecável, para tornar a experiência do meu cliente especial e inesquecível, desde o momento em que ele chega até nós até a hora de usar nossas peças. E posso contar uma coisa? Temos uma carteira de clientes que está com a marca desde o seu início. É uma recorrência de compras que nos mostram que estamos no caminho certo da jornada deles.

Você é a principal garota propaganda da sua marca? Está sempre vestida com ela?

Desde o início estou à frente da divulgação da marca e trouxe também muitos nomes importantes e influentes no mercado da moda, que contribuem para ela ficar conhecida. Mas a minha cliente se identifica comigo talvez pela veracidade de, realmente, estar vestindo minhas criações praticamente o tempo todo. Hoje, a Basique é a moda que me representa e faz todo sentido para mim. Sim, eu estou o tempo usando meus básicos essenciais.

O que tem de novo nessa coleção Essencial?

Ela está com um corte mais elegante e a alfaiataria muito presente nos modelos. Temos best sellers ao longo desses cinco anos, que traduzem o DNA da marca. Muitos ícones estão de volta originais ou com uma releitura, mas sempre mantendo os pilares de atemporalidade, conceito slow fashion, versatilidade e estilo que você pode imprimir ao seu básico essencial.