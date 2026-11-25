Ex-jogador Francesco Totti abre o jogo sobre o fim do casamento com Ilary Blasi e expõe uma dificuldade para demonstrar afeto aos filhos em entrevista marcada por desabafos
Em entrevista comovente, o ex-craque relembra o pai falecido, desabafa sobre o divórcio e compartilha planos para o futuro ao lado de Noemi
compartilhe
Francesco Totti relembrou a perda de seu pai, Enzo, falecido em 2020, durante entrevista concedida a Francesca Fagnani no programa "Belve". O ex-capitão da Roma reconheceu uma falha nas demonstrações de afeto em família e confessou: "nunca disse a ele que o amava".
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Ao responder sobre o que mais sente falta, o italiano apontou: "o abraço". Ele detalhou que a ausência de pessoas centrais causa sentimentos de solidão e desorientação. Totti afirmou que viver sem o pai representa outra vida e lamentou repetir esse comportamento com os próprios filhos.
Leia Mais
Rúben Amorim promete dar continuidade ao legado de Baresi no Milan
Camisa do Milan terá patch em homenagem a Baresi durante toda a temporada
O ex-jogador refletiu sobre sua postura: "hoje digo a mim mesmo que fui um idiota por não ter feito isso. Infelizmente estou fazendo o mesmo com meus filhos. E sei que estou errado".
Fim do casamento e novos planos
A gravação marca a estreia da oitava temporada de "Belve", que vai ao ar amanhã no canal Rai 2. Na conversa, Totti abordou o divórcio com Ilary Blasi. A apresentadora relembrou declarações anteriores da ex-esposa no mesmo programa, quando ela afirmou que eles não superariam uma traição.
O ex-atleta respondeu sobre o tema: "aconteceu. Não consigo perdoar". Ele também mencionou a união com Noemi Bocchi, relação na qual encontrou novo equilíbrio afetivo e indicou a possibilidade de projetos para o futuro.
Relação com o clube e decepções
Ao recordar o auge profissional, Totti admitiu ter confiado nas pessoas erradas. O ex-capitão citou familiares, parentes e amigos entre os indivíduos impensáveis que tiraram proveito dele ao longo da carreira. Ele explicou que os caminhos se dividem com o tempo e que não repetiria tais escolhas.
O ex-futebolista relembrou ainda a ligação conturbada com a Roma, equipe à qual dedicou praticamente toda a carreira. Ele desejava ter recebido mais consideração da diretoria nos últimos meses como atleta: "teria preferido que o clube me respeitasse mais".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Além de Francesco Totti, a edição de estreia da nova temporada de "Belve" reúne entrevistas com Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani.