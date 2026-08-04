Rúben Amorim promete dar continuidade ao legado de Baresi no Milan

O novo técnico do Milan, o português Rúben Amorim, prometeu nesta terça-feira (4) dar continuidade no clube ao legado do lendário Franco Baresi, falecido na semana passada.

"Quando você conversa com os funcionários do clube sobre o Franco, você os vê com lágrimas nos olhos", disse Amorim, de 41 anos.

"O Franco dava tudo pela equipe (...) Não posso prometer resultados, mas posso prometer que darei continuidade ao seu legado", acrescentou o treinador em Perth, na Austrália, onde o Milan enfrentará sua maior rival, a Inter de Milão, em amistoso na quarta-feira.

A missão de Amorim será levar o 'Rossonero' de volta ao Top 4 da Serie A, sinônimo de classificação para a Liga dos Campeões, um objetivo que escapou da equipe na última temporada.

O primeiro jogo do português no comando do Milan foi o empate em 2 a 2 contra o Celtic, da Escócia, em amistoso disputado em Glasgow no mês passado.

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