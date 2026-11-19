Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A DB Ventures, empresa de gestão de marcas sediada em Londres criada pelo presidente e coproprietário do Inter Miami, move uma ação judicial em Nova York contra a empresa de perfumes Coty. O litígio começou após fragrâncias de David Beckham serem encontradas à venda em postos de gasolina e lojas de desconto.

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Documentos judiciais relatam o choque e o desânimo de Beckham ao ver produtos Eau de Toilette e Eau de Parfum comercializados em cestos de ofertas. A DB Ventures classifica o ex-jogador de 51 anos de Manchester United e seleção da Inglaterra como "uma das figuras mais icônicas e influentes na moda e nos negócios esportivos". A representação jurídica defende que a imagem de luxo cultivada pelo astro foi associada a produtos baratos ao chegar à varejista Poundland por preços de lojas populares.

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Indenização e quebra de contrato

A DB Ventures pede o encerramento do vínculo contratual e uma compensação financeira não inferior a 41 milhões de dólares. O processo fundamenta a cobrança em quatro motivos:

venda de cerca de 24,2 milhões de dólares (cerca de R$ 140,2 milhões) em produtos em canais não autorizados com descontos de liquidação;

veiculação de campanha de marketing sem autorização prévia;

gastos insuficientes na divulgação da marca;

subnotificação de vendas líquidas em relatórios comerciais.

Uma auditoria independente apontou que a Coty teria omitido 123 milhões de dólares, aproximadamente R$ 711,6 milhões, em vendas líquidas. O cálculo apresentado indica que a DB Ventures deixou de receber 6 milhões de dólares em royalties devidos, o equivalente a R$ 34,7 milhões. Ao questionar a distribuição em faixas de preço rebaixadas, a empresa de gestão definiu a conduta da parceira como fruto de "desespero e ganância".

Contestações da distribuidora

A Coty negou as acusações e solicitou à Suprema Corte de Nova York a rejeição total do processo. A empresa declarou que a ação foi levada incorretamente ao tribunal de Nova York e que a campanha não autorizada foi um incidente pontual e solucionado de imediato. A distribuidora também afirmou que a disputa "não se trata de proteger a marca David Beckham".

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Os advogados da Coty sustentam que os valores de danos calculados são especulativos por resultarem de uma auditoria inacabada. A empresa produz 45 fragrâncias com o nome de Beckham em uma parceria duradoura. A defesa argumenta que o litígio tenta acelerar uma saída antecipada do contrato, que expira em 2028, pois a Authentic Brands Group, detentora do nome Beckham, já firmou novo acordo com a concorrente Interparfums a partir de janeiro de 2027.