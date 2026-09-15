A trajetória de Rachel Furtado, a triatleta da felicidade no trabalho

Rachel Furtado, uma triatleta conhecida no meio esportivo, combinava o entusiasmo pelo esporte com a atuação em projetos de saúde mental. Nascida na capital federal, ela era uma figura reconhecida por sua dedicação ao triatlo.

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No sábado (12/10), Rachel sofreu um mal súbito durante um treino no Parque da Cidade e morreu aos 46 anos.

Como Rachel Furtado passou mal durante o treino?

Rachel Furtado fazia parte da assessoria esportiva DEL. Na manhã em que passou mal, ela participou do treino normalmente. Após concluir a atividade, decidiu percorrer mais um quilômetro. Em seguida, conversou com integrantes da equipe e caminhou até o carro para buscar o celular. No retorno, foi encontrada caída.

Um médico que participava do treino iniciou as manobras de reanimação. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram chamadas para o local. Rachel recuperou o pulso após 49 minutos e foi levada ao Hospital Regional da Asa Norte, mas sofreu novas paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo.

Qual o legado de Rachel Furtado na saúde mental?

Rachel Furtado era diretora de Relações Institucionais e sócia do Instituto Feliciência, uma organização que atua com saúde mental e felicidade no trabalho.

Entre os temas abordados pela organização estão:

Segurança psicológica no ambiente profissional

Liderança segura

Parentalidade nas organizações

Bem-estar dos trabalhadores

Como Rachel Furtado assumiu o Instituto Feliciência?

Rachel era sobrinha de Carla Furtado, professora e fundadora do instituto. Após a morte da tia, vítima de um acidente vascular cerebral há três anos, Rachel assumiu a posição na organização.

Ela passou a conduzir o Instituto Feliciência ao lado de Jenyfer Steidl, que já integrava o projeto e se tornou sócia.

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A organização continuará sob o comando de Jenyfer, que assume como diretora administrativa e nova porta-voz oficial.