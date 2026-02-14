Atriz da Globo parabeniza o namorado Lucas Pinheiro, ouro nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen recebeu os parabéns ao vivo da namorada, Isadora Cruz.

A atriz, atual protagonista da novela das 18h, "Coração Acelerado", mandou um recado de vídeo ao amado no Globo Esporte. Ele havia acabado de competir, mas ainda não tinha recebido o resultado da vitória.

"Te amo demais. Foi incrível, você voou", falou Isadora. Ela também aproveitou para desejar feliz Valentine's Day, o dia dos namorados no hemisfério norte, que se comemora neste sábado (14/2).

Nas redes sociais, a atriz escreveu "meu campeão", pouco tempo antes do amado ser de fato campeão da modalidade.

Medalha inédita



Norueguês naturalizado brasileiro, Braathen liderou a prova do slalom gigante no esqui alpino, disputada na região de Bormio, no norte da Itália, desbancando favoritos para levar o ouro nas Olimpíadas de Milão-Cortina.

Escolhido por sorteio como o primeiro atleta da bateria a descer a montanha coberta de neve, Braathen conseguiu o melhor tempo logo na primeira descida, com a marca de 1min13s92. Com a vantagem, voltou para a segunda e última descida e fez 1min11s08, chegando ao melhor tempo combinado entre todos os competidores de 2min25s.

Lucas e Isadora oficializaram a relação em junho de 2025. Eles se conheceram em Nova York e desde então vivem um relacionamento à distância, já que a atriz está desde janeiro com um papel de destaque na TV brasileira.