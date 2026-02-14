Assine
Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro, a 1ª medalha olímpica de inverno da história para o Brasil

14/02/2026 10:47

Dia histórico para o esporte brasileiro: Lucas Pinheiro Braathen não só deu ao Brasil a primeira medalha da história nos Jogos Olímpicos de Inverno neste sábado (14), como também conquistou o ouro na prova de slalom gigante do esqui alpino. 

Na lendária pista Stelvio, em Bormio, o atleta de 25 anos nascido em Oslo e representando o país de sua mãe desde 2024, dominou a prova do início ao fim, liderando um pódio completado pelos suíços Marco Odermatt (58 centésimos de segundo atrás), que levou a prata, e Loïc Meillard (1,17 segundo atrás), que ficou com o bronze. 

Essa foi também a primeira medalha conquistada por um atleta latino-americano na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. 

