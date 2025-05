Di María, James? Volante aponta Hulk, do Atlético, como o mais difícil que já enfrentou (Hulk, atacante do Atlético, nos tempos de Porto - durante duelo contra o Rio Ave de Vítor Gomes)

O volante português Vítor Gomes, de 37 anos, pode ser figura pouco conhecida para o público brasileiro, mas tem certo reconhecimento no futebol lusitano. E o experiente jogador do Rio Ave trata um ídolo do Atlético como o mais difícil que já enfrentou. Em entrevista ao jornal O Jogo, o atleta valorizou o atacante Hulk, também ídolo do Porto.

Vítor Gomes teve passagens pela equipe sub-20 da Seleção Portuguesa, mas nunca chegou a representar o time principal. Ao longo da carreira, além do Rio Ave, o volante defendeu as cores de Cagliari (Itália), Fehérvár FC (Hungria), Moreirense (Portugal), Balikesirspor (Turquia), Belenenses (Portugal), CD Aves (Portugal) e Omonia (Chipre).

“Possivelmente, o jogador mais difícil que defrontei foi o Hulk. Poderia também dizer, se calhar, Di María, Falcao, James Rodríguez e, claro, Gyokeres.” Vítor Gomes, volante do Rio Ave

Vítor Gomes x Hulk

Vítor Gomes enfrentou Hulk em quatro oportunidades pela carreira, no período entre 2009 e 2012 – todas pelo Campeonato Português. Nas quatro ocasiões, o Porto do atacante paraibano superou o Rio Ave do volante português. Veja a lista de jogos a seguir.

28/11/2009 – Porto 2 x 1 Rio Ave – Campeonato Português (gol de Hulk)

2 x 1 Rio Ave – Campeonato Português (gol de Hulk) 9/4/2010 – Rio Ave 0 x 1 Porto – Campeonato Português

– Campeonato Português 5/2/2011 – Porto 1 x 0 Rio Ave – Campeonato Português

1 x 0 Rio Ave – Campeonato Português 11/5/2012 – Rio Ave 2 x 5 Porto – Campeonato Português

Hulk no Atlético

Aos 38 anos, Hulk é um dos maiores ídolos da história do Atlético. O atacante soma 125 gols em 250 jogos com a camisa preta e branca, tendo caído rapidamente nas graças da torcida alvinegra em 2021.

Desde a chegada a Belo Horizonte, o paraibano empilhou títulos. Ele conquistou cinco Campeonatos Mineiros (2021 a 2025), um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e uma Supercopa do Brasil (2022).

