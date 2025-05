crédito: No Ataque Internacional

Modric posta texto sentimental e anuncia saída do Real Madrid (Modric é ídolo do Real Madrid)

O meio-campista croata Luka Modric, do Real Madrid, anunciou nesta quinta-feira (22/5) que deixará o Real Madrid após a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, depois de ter jogado treze temporadas e conquistado seis títulos da Liga dos Campeões.

“Chegou o momento. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim… No sábado, jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu”, escreveu Modric, de 39 anos, em sua conta no Instagram.

“Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisa do melhor time do mundo e a ambição de fazer grandes coisas, mas não poderia imaginar o que viria a seguir”, acrescentou o croata, que ganhou a Bola de Ouro em 2018.

“Jogar pelo Real Madrid mudou minha vida como jogador e como pessoa. Sinto orgulho de ter feito parte de uma das eras mais vitoriosas do melhor clube da história”, destacou Modric, agradecendo ao presidente Florentino Pérez, aos seus companheiros e treinadores.

Durante seu período no Real Madrid, Modric conquistou 28 títulos: seis Champions, seis Mundiais de Clubes, cinco Supercopas Europeias, quatro títulos de LaLiga, dois títulos da Copa do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

“Ao longo dos anos, vivi momentos incríveis, viradas aparentemente impossíveis, finais, comemorações e noites mágicas no Bernabéu… Ganhamos tudo e fiquei muito feliz. Muito, muito feliz”, disse ele.

O clube ‘merengue’ também anunciou a saída do craque logo depois: “O Real Madrid C.F. e nosso capitão Luka Modric concordaram em encerrar um período inesquecível como jogador do nosso clube ao final do Mundial de Clubes, que nossa equipe jogará nos Estados Unidos a partir de 18 de junho”.

