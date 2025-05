crédito: AFP via Getty Images

Novo técnico do Brasil, Ancelotti já trabalhou em outra seleção (Ancelotti, treinador do Real Madrid)

O treinador italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi anunciado nesta segunda-feira (12/5) como novo comandante da Seleção Brasileira. Multicampeão em clubes, o técnico já atuou em outra seleção na carreira.

O italiano é desejo antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e negociava com a entidade nos últimos meses. O contrato de Ancelotti com o Real Madrid acaba em junho deste ano.

Após encerrar a carreira como futebolista na temporada 1991/1992, o ex-atleta integrou a comissão do treinador Arrigo Sacchi como auxiliar técnico da Itália entre 1993 e 1995. Durante este período, não conquistou nenhum troféu.

Em 1994, Carlo acompanhou de perto a vitória do Brasil sobre os italianos, nas penalidades, na final da Copa do Mundo daquele ano, nos Estados Unidos.

A experiência com Sacchi foi a única de Ancelotti em uma seleção.

Carreira de Ancelotti

Ele iniciou a trajetória como técnico no Parma, em 1996/1997. Posteriormente, comandou a Juventus por três temporadas (1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001).

Depois, assinou com o Milan e comandou o time por oito temporadas (2001/2002 até 2008/2009).

Em 2009/2010, teve a primeira experiência fora do futebol italiano. Ele se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, e permaneceu no clube até 2010/2011.

Na temporada seguinte, trabalhou no PSG, em que ficou até 2012/2013. Em 2013/2014, ele teve a primeira passagem da carreira no Real Madrid, clube em que atuou até 2014/2015.

Posteriormente, passou duas temporadas no Bayern de Munique (2016/2017 e 2017/2018), duas no Napoli (2018/2019 e 2019/2020) e duas no Everton (2019/2020 e 2020/2021).

Em 2021/2022 ele retornou ao Real Madrid para a segunda passagem no comando da equipe merengue e continua no clube até o momento.

Principais títulos

3x Mundial de Clubes

5x Champions League

5x Supercopa da Europa

2x La Liga (Campeonato Espanhol)

2x Bundesliga (Campeonato Alemão)

1x Campeonato Italiano

1x Campeonato Francês

