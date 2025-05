crédito: No Ataque Internacional

Rival de gigante europeu sobe, e clássico na elite será dividido por uma rua (Estádios de Paris Saint-Germain e Paris FC)

O Paris FC confirmou seu retorno à elite do futebol francês após quase 50 anos e fará na próxima temporada o “clássico da faixa de pedestres” com o PSG. Os estádios são divididos por uma rua.

A equipe confirmou a classificação à primeira divisão francesa com uma rodada de antecedência. Ocupando a vice-liderança da Ligue 2, o time parisiense chegou a 66 pontos e assegurou pelo menos uma das duas vagas do acesso direto.

O time mudará de estádio e será vizinho do PSG. A equipe deixa o Estádio Chaléty após 18 anos e passará a mandar seus jogos no Estádio Jean-Bouin, que fica ao lado do Parque dos Príncipes. O novo acordo é válido até 2029.

As arenas dos dois clubes estão separadas por uma faixa de pedestres. Cada um dos estádios fica de um lado da calçada da rua Claude Farrère, com menos de 50 metros de distância entre eles.

A capital francesa voltará a ter um clássico na primeira divisão após 35 anos. O último jogo ocorreu em 1990, entre PSG e Racing-Paris.

O Paris FC retorna à elite após 46 anos e ainda pode ser campeão. A equipe tem dois pontos a menos que Lorient, mas pode terminar em primeiro se o vencer seu jogo e o líder tropeçar na última rodada.

