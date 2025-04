Saiba do que Endrick precisa para terminar Copa do Rei como artilheiro (Endrick, do Real Madrid)

Envolvido em polêmica após irritar Carlo Ancelotti com uma ‘cavadinha’, Endrick tem neste sábado (26/4) a possibilidade não apenas de conquistar mais um título com a camisa do Real Madrid, mas também de terminar uma competição como artilheiro.

Com cinco gols, Endrick divide a artilharia da Copa do Rei com Ferrán Torres, do Barcelona, e Julian Álvarez, do Atlético de Madri. Real Madrid e Barça decidem o título da competição a partir das 17h (de Brasília) deste sábado (26/4), no Estádio Olímpico de La Cartuja.

Endrick, portanto, tem em Ferran Torres o seu principal concorrente, já que o argentino não entra mais em campo pela competição. Lewandowski, com três gols, seria outro candidato promissor à artilharia, mas está vetado por conta de uma lesão na coxa e sequer foi relacionado.

Para Endrick terminar a Copa do Rei como artilheiro, basta Ferrán Torres não marcar contra o Real Madrid – isso, claro, levando em conta que outros jogadores dos dois times não tenham uma noite atípica. Já para ficar com a artilharia isolada da competição, o atacante do time merengue precisa balançar as redes, além de torcer para o atacante do Barça passar em branco.

Sem Lewa, o atacante espanhol tem tudo para ser titular na decisão, ao contrário de Endrick. Com Rodrygo, Bellingham, Vinicius Júnior e Mbappé à disposição de Carlo Ancelotti, o ex-palmeirense dificilmente deve começar entre os 11, ainda mais depois do polêmico episódio da cavadinha na vitória contra o Getafe.

Endrick tem cinco gols em 351 minutos jogados na Copa do Rei, o que resulta em uma média de um gol a cada 70,2 minutos em campo. O atacante de 18 anos foi titular em quatro dos cinco jogos do Barcelona na competição e foi às redes em quase todos eles: Celta (2), pelas oitavas, Leganés, pelas quartas, e nos dois jogos da semifinal contra a Real Sociedad.

Ferrán Torres tem números ainda melhores que Endrick na Copa do Rei. Ele esteve em campo por 258 minutos (em quatro jogos), marcando, portanto, um gol a cada 51,6 minutos. O atacante espanhol de 25 anos balançou as redes contra o Betis, nas oitavas, fez um hat-trick diante do Valencia, nas quartas, e voltou a marcar no segundo jogo da semifinal contra o Atlético de Madri.

Endrick chegou ao Real no início desta temporada e já levantou os troféus da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental da Fifa. Ele soma sete gols em 33 jogos com a camisa merengue, sendo 27 como reserva.

Jogadores de Barça e Real com mais de dois gols na Copa do Rei

Ferrán Torres e Endrick: 5 gols

Lewandowski: 3 gols*

Arda Güler, Valverde, Modric e Lamine Yamal: 2 gols

Endrick na Geladeira?

Endrick pode pagar caro por sua tentativa de cavadinha na vitória do Real sobre o Getafe, pela LaLiga, de acordo com o Marca. O jornal ressaltou que Ancelotti tem como obsessão a eficiência diante do gol adversário e que o brasileiro pode ficar na “geladeira” nos próximos jogos.

A revolta de Ancelotti se deu por causa de uma jogada no segundo tempo. O atacante de 18 anos saiu no mano a mano com o goleiro e tentou dar uma cavadinha, mas errou. Endrick foi substituído logo depois. Bellingham entrou no seu lugar.

Após a partida, Endrick levou bronca pública de Ancelotti: “Não pode fazer teatro”. O técnico deu puxões de orelha no camisa 16 pelo gol perdido. O ex-palmeirense foi substituído logo depois, e Bellingham entrou no seu lugar.

