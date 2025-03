Filho de astro do Real Madrid e seleção pode ficar sem teto, diz mãe (Jogadores do Real Madrid)

O filho de 7 anos de um astro do Real Madrid pode ficar sem teto em Londres. É que o diz a mãe do garoto, a designer de moda Elsa Izac, de 50. Segundo o tabloide britânico The Sun, ela teve um caso com o goleiro Thibaut Courtois, da Seleção Belga.

“A mãe do filho do astro do futebol Thibaut Courtois teme que eles se tornem desabrigados, pois ela não tem condições de pagar por sua casa cheia de umidade”, noticiou a página inglesa, nesta semana.

Conforme o tabloide, Elsa Izac teme que a propriedade onde mora com o filho – avaliada em 3 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$ 22,4 milhões) – possa ser retomada, pois ela deve £63 mil (cerca de R$ 470 mil) em pagamentos de hipoteca, enquanto o mofo severo corrói o teto.

“Enquanto isso, o goleiro do Real Madrid, Courtois, 32 anos, vive uma vida de luxo na capital espanhola com um salário de 240 mil libras por semana. Elsa, mãe de Enzo, de sete anos, disse: ‘Nossa casa está caindo aos pedaços. Simplesmente não podemos continuar a viver assim'”, reportou.

A designer de moda teve um caso com o jogador da Seleção Belga depois que ele se mudou para a casa ao lado quando entrou para o Chelsea, em 2014. Eles tiveram Enzo três anos depois. Elsa diz que em 2020 Courtois foi instruído a pagar a pensão alimentícia.

“Tenho medo de que o banco retome a posse de nossa casa e me preocupo sempre que alguém bate à porta. Não quero que fiquemos sem teto de repente. Para mim, é inaceitável ver Thibaut viajando em jatos particulares, festejando em iates e depois deixando seu filho aqui nesse ambiente.Com certeza ele pode se dedicar um pouco mais para cuidar de seu filho”, reclamou a mãe.

Courtois também tem uma filha de 11 meses com a atual esposa e dois outros filhos de um relacionamento anterior.

