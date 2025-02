Alvo de ataques, Ronaldo impede que jogadores reembolsem torcedores do Valladolid (Ronaldo, dono do Valladolid)

A goleada por 7 a 1 para o Athletic Bilbao ainda gera polêmica no Valladolid. Torcedores do clube presidido por Ronaldo Nazáirio fizeram um pedido formal para que os jogadores da equipes reembolsassem os valores dos ingressos. No entanto, o Fenômeno vetou que os atletas arquem com o ‘prejuízo’.

“A direção do clube rejeita o pedido de devolução do valor dos ingressos. Apesar de reconhecer que os jogadores não estiveram à altura, o clube nos informou que tem outros tipos de mecanismos formais e contratuais que estabelecem os salários dos atletas”, publicou a Federación de Peñas del Real Valladolid, grupo de torcedores do clube e aturo do pedido de reembolso.

Nessa domingo (23/2), cerca de 600 pessoas viajaram aproximadamente 300km para acompanhar o Valladolid in loco no Estádio San Mamés, em Bilbao. Após a goleada por 7 a 1, a Federación de Peñas del Real Valladolid pediu o reembolso dos ingressos aos jogadores da equipe.

“Informamos que solicitamos por escrito ao clube o reembolso do custo dos ingressos para os torcedores do Blanquivoleta que viajaram para San Mamés, e que esse reembolso seja pago pelo atual elenco principal do Real Valladolid”, publicou o grupo de torcedores no X (antigo Twitter).

“Você pode ganhar, empatar ou perder. O que é indefensável é a falta de competitividade. O perdão não é mais válido, as ações são. De agora até a 38ª rodada, nossa história e nosso brasão serão respeitados”, prosseguiu.

Ronaldo no Valladolid

Ronaldo comprou 51% das ações do Real Valladolid por cerca de R$ 141 milhões em 2018. Desde então, o time alternou entre acessos e rebaixamentos nas duas primeiras divisões da Espanha.

Devido à irregularidade em campo, a torcida do Valladolid protesta pedindo a saída de Ronaldo. O ex-atacante, que tem planos para assumir a presidência da CBF, foi acionista majoritário do Cruzeiro, entre 2022 e 2024, quando vendeu as ações da SAF para Pedro Lourenço.

Situação do Valladolid no Campeonato Espanhol

O Valladolid vem de seis derrotas consecutivas e ocupa a lanterna do Campeonato Espanhol, com 15 pontos, oito a menos que o Valencia, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O próximo desafio do clube de Ronaldo em LaLiga será nesta sexta-feira (28/2), contra o Las Palmas, às 17h, em casa, pela 26ª rodada.

