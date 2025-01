crédito: No Ataque Internacional

Maior campeão da Champions contrata jogadora da Seleção Brasileira (Tarciane comemora gol da Seleção Brasileira)

Maior campeão da Champions League feminina, o Lyon contratou a zagueira Tarciane, da Seleção Brasileira. Ex-Corinthians, a jogadora chega à França depois de passagem pelo Houston Dash, dos Estados Unidos, e vai assinar contrato de cinco anos com o clube.

Aos 21 anos, Tarciane acumula grandes conquistas na carreira e chega para somar ao Lyon, que tem oito títulos de Champions. Pelo Corinthians, onde jogou de 2021 a 2024, conquistou nove títulos, incluindo um tricampeonato brasileiro (21, 22 e 23) e duas Libertadores (21 e 23).

Em 2024, ela conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris com a Seleção Brasileira. Além disso, ela foi campeã sul-americana pela Seleção sub-20 em 2022, e ainda eleita a terceira melhor jogadora do Mundial da categoria, em que o Brasil ficou com o terceiro lugar.

O Lyon ainda não oficializou a contratação da jogadora, que viajou à França nessa quinta-feira (30/1). A informação é do ge.

A notícia Maior campeão da Champions contrata jogadora da Seleção Brasileira foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque