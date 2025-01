Conheça Naomi Girma, a contratação mais cara do futebol feminino (Naomi Girma foi contratada pelo Chelsea)

O Chelsea bateu recorde da contratação mais cara do futebol feminino ao fechar com a zagueira norte-americana Naomi Girma. O negócio de 1.098 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões) é um marco para a modalidade, que evidencia o crescimento e o investimento dos clubes no mercado da bola.

A jogadora de 24 anos já foi, inclusive, apresentada no Stamford Bridge, em Londres, como reforço para a temporada em jogo que reuniu 34 mil torcedores. Ela defendia o San Diego Wave, dos Estados Unidos. Em entrevista para o clube, a zagueira comemorou o acerto.

“Eu estou muito animada, não parece real (risos). Estou muito grata, fez sentido continuar crescendo, vir para outro país, era o tempo certo para mim e para a minha carreira”, falou a atleta.

Contratação mais cara

A contratação de Naomi bateu recorde que era do Bay FC, dos Estados Unidos. Em 2024, o clube havia contratado a atacante zambiana Racheal Kundananji por 1.049 milhão de dólares (R$ 6,1 milhões).

Quem é Naomi Girma?

O contato com o futebol começou ainda na infância, com uma prática recreativa idealizada pelo pai de Naomi. Na época, ele reuniu crianças para jogarem futebol. Não demorou para que ela se destacasse, foi quando chegou a integrar o time Sub-14 dos Estados Unidos. Depois, a trajetória foi mais concisa – passou por pequenos clubes locais da Califórnia e durante a faculdade defendeu o time de Stanford.

Na Universidade, Naomi passou por grande trauma que lhe fez dar voz a uma pauta importante no meio do futebol: a saúde mental. Ela precisou lidar com o suicídio da melhor amiga Katie Meyer e posteriormente lançou um movimento para tornar a comunidade do futebol um ambiente psicologicamente seguro.

A ascensão de Naomi foi meteórica. Em 2022, ela foi a primeira escolha do draft da NWSL quando selecionada pelo clube recém-formado San Diego Wave.

A zagueira rapidamente se tornou parte essencial da equipe e ganhou enorme destaque e importância na seleção. Ela se tornou a primeira jogadora de origem etíope a defender a Seleção dos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta foi fundamental e titular absoluta na conquista da medalha de ouro.

