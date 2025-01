Sete jogos, um gol, lesões: como foi a passagem de Neymar pelo Al-Hilal? (Neymar pelo Al-Hilal)

A passagem de Neymar Jr. pelo Al-Hilal chegou ao fim nesta segunda-feira (27/1). Foram sete jogos, apenas um gol e duas lesões pelo clube da Arábia Saudita em um ano e meio. Veja abaixo como foi a trajetória do craque brasileiro no futebol árabe.

Os sete jogos

Anunciado pelo Al Hilal em 15 de agosto de 2023, Neymar foi jogador do clube por 531 dias e só entrou em campo sete vezes – cinco vitórias e dois empates. A média foi de apenas uma partida disputada a cada 75 dias.

A estreia ocorreu em 15 de setembro de 2023, na goleada por 6 a 1 sobre o Al-Riyadh, pela Liga da Arábia Saudita. Ele deu uma assistência após sair do banco de reservas. Na sequência, Neymar participou de quatro partidas em sequência e atuou por 90 minutos nos quatro compromissos. No último jogo desta série, o atleta marcou o seu único gol.

Depois disso, em outubro, ele foi para a Seleção Brasileira e se lesionou, retornando ao campo apenas no mesmo mês do ano seguinte. Em 2024, Neymar saiu do banco para atuar na etapa final de duas partidas, mas se lesionou no segundo jogo e deixou o campo mais cedo. Foram apenas 42 minutos após este retorno.

15/09/23: Al-Hilal 6 x 1 Al-Riyadh – Liga Saudita – uma assistência em 26 minutos em campo

6 x 1 Al-Riyadh – Liga Saudita – uma assistência em 26 minutos em campo 18/09/23: Al-Hilal 1 x 1 Navbahor – Liga dos Campeões da Ásia – 90 minutos em campo

1 x 1 Navbahor – Liga dos Campeões da Ásia – 90 minutos em campo 21/09/23: Damac 1 x 1 Al-Hilal – Liga Saudita – 90 minutos em campo

– Liga Saudita – 90 minutos em campo 29/09/23: Al-Hilal 2 x 0 Al-Shabab – Liga Saudita – uma assistência em 90 minutos em campo

2 x 0 Al-Shabab – Liga Saudita – uma assistência em 90 minutos em campo 03/10/23: Nassaji Mazandaran 0 x 3 Al-Hilal – Liga dos Campeões da Ásia – um gol em 90 minutos em campo

– Liga dos Campeões da Ásia – um gol em 90 minutos em campo 21/10/24: Al-Ain 4 x 5 Al-Hilal – Liga dos Campeões da Ásia – 13 minutos em campo

– Liga dos Campeões da Ásia – 13 minutos em campo 04/11/24: Al-Hilal 3 x 0 Esteghlal – Liga dos Campeões da Ásia – 29 minutos em campo

O único gol de Neymar pelo Al-Hilal

A única bola na rede na Arábia Saudita foi justamente no último jogo antes da lesão mais grave da sua carreira. O único gol marcado por Neymar com a camisa do Al-Hilal ocorreu em 3 de outubro de 2023, no quinto jogo do atleta pelo clube.

Na vitória sobre o Nassaji Mazandaran por 3 a 0, pela Liga dos Campeões da Ásia, o craque brasileiro fez o segundo gol. Aos 13 do segundo tempo, Neymar recebeu de Al-Dawsari, entrou na área e finalizou cruzado com a perna esquerda.

Esse, inclusive, é o último gol da carreira de Neymar, já que ele não marcou nos dois jogos pela Seleção Brasileira que fez nas semanas seguintes a este jogo.

As lesões de Neymar

Neymar chegou ao Al-Hilal e demorou para estrear devido às condições físicas, oriundas ainda da passagem pelo Paris Saint-Germain. Já recuperado, ele fez cinco partidas em um intervalo de 18 dias. Só que o craque foi representar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e sofreu a pior lesão da carreira.

Em 17 de outubro, diante do Uruguai, em Montevidéu, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. Com isso, ele passou por uma cirurgia e só retornou aos gramados em novembro de 2024. E a outra lesão ocorreu logo após esta volta.

Neymar atuou por 42 minutos em duas partidas e novamente se lesionou. Dessa vez, sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda. O jogador não atua desde então.

A notícia Sete jogos, um gol, lesões: como foi a passagem de Neymar pelo Al-Hilal? foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno