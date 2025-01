Técnico e capitão de gigante europeu brigam e têm que ser separados em campo (Paulo Fonseca, técnico do Milan)

O Milan superou o Parma de virada por 3 a 2, em jogo realizado no domingo (26/1), no San Siro, pelo Campeonato Italiano. No entanto, mesmo com o resultado positivo, o clima não foi 100% de alegria. O técnico Sérgio Conceição correu em direção ao lateral Calabria, um dos capitães do time, e brigou com o jogador ainda em campo.

Tanto o comandante quanto o lateral foram contidos e separados pelos demais atletas do Milan e membros da comissão técnica. Calabria saiu da partida aos 32 minutos do segundo tempo e se mostrou descontente com a substituição, realizada pelo técnico.

“Foi um mal-entendido, coisas que acontecem em campo. Ambos queriam ganhar, havia muita adrenalina. Nos entendemos e está tudo solucionado. Ver as imagens agora me dá até graça. Peço perdão pelo ocorrido, mas o importante foi ter vencido o jogo”, disse o lateral-direito.

Já o técnico, que chegou ao Milan recentemente, preferiu minimizar a situação e afirmou que não gostou da reação de Calabria ao sofrer a alteração.

“Vejo os jogos com muita paixão e adrenalina. Houve alguma fala de Calabria, mas os jogadores são minha família. Falamos as coisas como homens. Não foi bonito, mas acontece no futebol. Não estamos na igreja”, afirmou Sérgio Conceição.

Posição do Milan na liga nacional

No Campeonato Italiano, o Milan ocupa a sétima posição, ainda longe da zona de classificação para a Champions League, e precisa de recuperação. Já o Parma é o 16º e briga contra o rebaixamento.

