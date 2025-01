Atacante convocado pela Seleção Brasileira irrita presidente de clube após perder pênalti (Wanderson Galeno perdeu a chance de dar a vitória para o Porto neste domingo (26/1))

Convocado pela Seleção Brasileira em março de 2024, Wanderson Galeno foi responsável por irritar Andrés Villas-Boas, presidente do Porto. Isso porque o atacante perdeu um pênalti no empate por 1 a 1 com o Santa Clara, neste domingo (26/1), pelo Campeonato Portugês.

A partida já estava em igualdade quando o juiz assinalou a penalidade – aos 50 minutos do segundo tempo. Galeno partiu para a cobrança, que foi defendida pelo goleiro brasileiro Gabriel Batista. O atacante ainda teve a chance no rebote, mas não conseguiu marcar.

As câmeras logo se voltaram para Villas-Boas, que estava nas tribunas do Estádio do Dragão. O ex-treinador colocou as mãos na cabeça e demonstrou expressão facial de irritação. Veja abaixo:

Quem é Wenderson Galeno, do Porto?

O atacante de 27 anos pouco atuou no futebol brasileiro. Passou por Trindade e Grêmio Anápolis, ambos de Goiás, antes de consolidar a carreira no futebol de Portugal. Não à toa é naturalizado português desde 2016.

No exterior há oito anos, Galeno vestiu as camisas de Porto, Portimonense, Rio Ave e Braga.

Ele entrou em campo pela Seleção Brasileira somente em uma oportunidade: empate por 3 a 3 em amistoso contra a Espanha, em 26 de março. Galeno foi acionado 37 do segundo tempo e jogou durante oito minutos.

