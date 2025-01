crédito: No Ataque Internacional

Barcelona goleia Real Madrid e conquista Supercopa da Espanha Feminina (Jogadoras do Barcelona comemorando um dos gols na final)

O Barcelona está em grande fase nos clássicos contra o Real Madrid. Neste domingo (26/1), o time da Catalunha arrasou o rival na disputa do título da Supercopa da Espanha de futebol feminino.

Com as atletas inspiradas, o Barcelona venceu o adversário por 5 a 0 e comemorou o título. Os gols do triunfo foram marcados por Pajor (2), Hansen, Guijarro e Putellas.

Esse é o quarto título de Supercopa seguido do time feminino do Barcelona.

4 supercopes consecutives pic.twitter.com/OFMVt0O7ph — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 26, 2025

A Supercopa da Espanha Masculina também ficou com o Barça. No último dia 12 de janeiro, o time masculino do Barcelona goleou o Real Madrid por 5 a 2 e conquistou o título.

A notícia Barcelona goleia Real Madrid e conquista Supercopa da Espanha Feminina foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press