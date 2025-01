PSG empata com Reims pelo Francês e perde série de vitórias (Stade de Reims e PSG empataram pela Ligue 1)

Neste sábado, o Paris Saint-Germain empatou por 1 a 1 com o Reims, pela 19ª rodada do Campeonato Francês, no Estádio Parque dos Príncipes. O empate interrompeu a série de quatro vitórias seguidas do time da casa, uma delas pela Champions.

Pela 20ª rodada, o PSG enfrenta o Brest, no Stade Francis-Le Blé, no próximo sábado, às 13h (de Brasília). O Reims, por sua vez, recebe o Nantes no domingo, às 13h15.

O jogo

Aos três minutos do segundo tempo, Dembelé recebeu passe do estreante Khvicha Kvaratskhelia e de chapa, com a perna esquerda, finalizou no gol. A bola desviou no meio do caminho e tirou o goleiro do Rems do lance.

Aos 10 minutos, Nakamura recebeu uma bola ajeitada por Marshall Munetsi dentro da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro Gianluigi Donnarumma.

No restante do tempo, jogando dentro de casa, o Paris Saint-Germain procurou pressionar em busca da vitória, mas não conseguiu marcar o gol de desempate.

