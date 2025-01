Argentina ‘baila’ e ‘esmaga’ o Brasil: jornais vibram com goleada histórica no Sub-20 (Imprensa argentina exaltou a goleada histórica diante do Brasil)

A histórica goleada da Argentina diante do Brasil por 6 a 0 na estreia do Sul-Americano Sub-20, nesta sexta-feira (24/1), gerou uma avalanche de repercussões na imprensa argentina.

Os jornais destacaram com entusiasmo a atuação arrasadora da seleção albiceleste e não economizaram nas palavras para exaltar a vitória no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela.

Olé: ‘Baile argentino’

O site Olé estampou a manchete “Goleada histórica! Argentina bailou 6-0 no Brasil no início do Sul-Americano Sub-20!”, destacando o massacre no clássico sul-americano.

O veículo também descreveu o jogo como um início avassalador da equipe comandada por Diego Placente, que busca uma das vagas para o Mundial Sub-20 no Chile.

“Será o primeiro duelo para os comandados de Diego Placente, que depois terão mais três partidas com o objetivo de finalizar entre os três primeiros da zona e passar ao hexagonal final”, explicou o Olé.

Clarín: Argentina ‘esmagou’

O jornal Clarín também deu grande destaque à vitória argentina com a manchete: “Argentina jogou uma partida memorável e esmagou com um inédito 6-0 o Brasil em sua estreia no Sul-Americano Sub-20 da Venezuela”.

O texto ressalta o “batismo perfeito” da Argentina no torneio e classificou o desempenho da equipe como “uma tempestade” que demoliu o Brasil em uma noite “inesquecível”.

“Foi a maior goleada histórica em um duelo protagonizado entre os dois gigantes do futebol sul-americano e mundial em todas as categorias”, destacou o Clarín, lembrando que a última diferença tão expressiva havia ocorrido em 1940, quando a Argentina venceu por 6 a 1.

O jornal ainda exaltou a atuação coletiva e individual, com Claudio Echeverri e Valentino Acuña como grandes nomes da noite.

TyC Sports: ‘Resultado mais expressivo’

O TyC Sports, por sua vez, trouxe em sua manchete: “A Seleção Argentina esmagou o Brasil no Sul-Americano Sub-20”.

No texto, o site destacou o caráter histórico da vitória, classificando o placar como “o resultado mais expressivo na história do clássico em favor da Argentina, contando todas as categorias”.

O veículo também descreveu a partida como um desafio que parecia “mais que complicado” à primeira vista, mas que foi decidido em apenas 11 minutos, quando a Argentina marcou três gols em uma sequência fulminante. “Aos 11 minutos, começou a definir o clássico ao converter três gols em uma sequência rápida”, pontuou o TyC.

